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Военкоры: командовавший нападением на Новую Таволжанку боевик был ликвидирован

9 июня 2023, 15:14
Фото: 1MI
Террорист, архивное фото
Боец Даниил Мазник с позывным «Шайба» был ликвидирован в бою за Новую Таволжанку в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Подробности ликвидации в Telegram-канале не сообщаются. По данным «Русской Весны», «Шайба» руководил нападением на Новую Таволжанку в Белгородской области.

Ликвидировали боевика 3 июля.

Напомним, что 4 июня губернатор Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором рассказал, что в Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе идёт бой с украинской ДРГ. Глава региона также ответил на призыв националистов встретиться для передачи пленных российских военных. Через сутки стало известно, что атаку удалось отбить.

Атаку украинской ДРГ на Новую Таволжанку отразили
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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Террорист#Ликвидация#Спецоперация#Атака ДРГ на Белгородскую область#Белгородская область#Новая таволжанка
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