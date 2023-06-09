Военкоры: командовавший нападением на Новую Таволжанку боевик был ликвидирован

Напомним, что 4 июня губернатор Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором рассказал, что в Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе идёт бой с украинской ДРГ. Глава региона также ответил на призыв националистов встретиться для передачи пленных российских военных. Через сутки стало известно, что атаку удалось отбить.