Военкоры: командовавший нападением на Новую Таволжанку боевик был ликвидирован

Posted 9 июня 2023, 15:14
Published 9 июня 2023, 15:14
Modified 9 июня 2023, 15:16
Updated 9 июня 2023, 15:16
Подробности ликвидации в Telegram-канале не сообщаются. По данным «Русской Весны», «Шайба» руководил нападением на Новую Таволжанку в Белгородской области.
Ликвидировали боевика 3 июня.
Напомним, что 4 июня губернатор Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором рассказал, что в Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе идёт бой с украинской ДРГ. Глава региона также ответил на призыв националистов встретиться для передачи пленных российских военных. Через сутки стало известно, что атаку удалось отбить.