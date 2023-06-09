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Posted 9 июня 2023, 15:14

Published 9 июня 2023, 15:14

Modified 9 июня 2023, 15:16

Updated 9 июня 2023, 15:16

Террорист, архивное фото

Военкоры: командовавший нападением на Новую Таволжанку боевик был ликвидирован

9 июня 2023, 15:14
Фото: 1MI. Террорист, архивное фото
Сюжет
Спецоперация
Боец Даниил Мазник с позывным «Шайба» был ликвидирован в бою за Новую Таволжанку в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Подробности ликвидации в Telegram-канале не сообщаются. По данным «Русской Весны», «Шайба» руководил нападением на Новую Таволжанку в Белгородской области.

Ликвидировали боевика 3 июня.

Напомним, что 4 июня губернатор Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором рассказал, что в Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе идёт бой с украинской ДРГ. Глава региона также ответил на призыв националистов встретиться для передачи пленных российских военных. Через сутки стало известно, что атаку удалось отбить.

Атаку украинской ДРГ на Новую Таволжанку отразили
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#Белгородская область#Ликвидация#Новая таволжанка#Террорист#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Атака ДРГ на Белгородскую область
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