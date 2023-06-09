В «Сириусе» прошли мероприятия в рамках председательства России в органах ЕАЭС

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
«Сириус» стал площадкой для встреч Евразийского межправительственного совета, III Евразийского конгресса, II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС и международной выставки «Евразия — наш дом». Помимо этого, здесь собрали на заседание Совет глав правительств СНГ. Об этом информирует newstracker.
«Уверен, что принятые решения и выработанные здесь новые идеи внесут весомый вклад в углубление взаимодействия в нашем регионе», — рассказал председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.
Вопросы расширения сотрудничества стран ЕАЭС и интеграционного взаимодействия, проблемы цифровизации и деятельности внутреннего рынка ЕАЭС оказались в центре внимания участников заседаний Евразийского межправительственного совета, которые проходили в узком и расширенном составе 7–8 июня. Главы правительств сосредоточились на вопросах реализации плана основных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, а также на вопросах выполнения Соглашения об использовании электронных навигационных пломб и создания независимого рейтингового агентства. По итогам заседания члены Межправсовета подписали 14 документов, среди которых — Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — участниках «пятерки». Обладатели таких дипломов смогут использовать эти документы для работы по своим специальностям на всей территории ЕАЭС.
В рамках III Евразийского конгресса много было сказано о проблемах развития инфраструктуры и открытия новых транспортных коридоров, об обмене опытом в разных отраслях экономики, о создании передовых межгосударственных проектов в промышленности, а также о цифровой трансформации и внедрении инновационных технологий. В ходе пленарной сессии «Евразия будущего: от вызовов к решениям» о своем видении дальнейшего развития формата интеграции и всего Евразийского региона говорили главы кабминов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана.