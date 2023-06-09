В «Сириусе» прошли мероприятия в рамках председательства России в органах ЕАЭС

Вопросы расширения сотрудничества стран ЕАЭС и интеграционного взаимодействия, проблемы цифровизации и деятельности внутреннего рынка ЕАЭС оказались в центре внимания участников заседаний Евразийского межправительственного совета, которые проходили в узком и расширенном составе 7–8 июня. Главы правительств сосредоточились на вопросах реализации плана основных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, а также на вопросах выполнения Соглашения об использовании электронных навигационных пломб и создания независимого рейтингового агентства. По итогам заседания члены Межправсовета подписали 14 документов, среди которых — Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — участниках «пятерки». Обладатели таких дипломов смогут использовать эти документы для работы по своим специальностям на всей территории ЕАЭС.