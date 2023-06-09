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В правительстве рассказали, как отселённым белгородцам будут начислять выплаты

9 июня 2023, 11:39
Фото: 1MI
Подробности о начислении средств рассказала министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова.

Ранее белгородская область получила федеральные деньги на выплаты отселённым белгородцам. Для того, чтобы сформировать базу получателей, в региональном правительстве будут использовать ряд ресурсов — базу адресной социальной поддержки (информационный ресурс, на котором сосредоточено порядка 700 тыс. получателей всех мер соцподдержки), соцфонд, базу федеральных структур.

Мы формируем базу людей, которые зарегистрированы, имеют прописку в том или ином населённом пункте. В случае необходимости, если нужно будет донести тот или иной документ, я думаю, что мы будем использовать все удобные для человека способы. Достаточно уже много людей на связи. Например, те, которые выехали за пределы области и проживают в других субъектах РФ, они уже, находясь в информационном поле, узнали о выплатах. Уже обращаются. Мы с людьми устанавливаем контакты и отрабатываем каждого. Кроме того, сегодня в ПВР находятся наши специалисты, которые помогают людям.
Елена Батанова

Также в правительстве отметили, что работа по начислению средств будет проходить в непрерывном режиме. Этот вид материальной помощи не облагается налогом и не учитывается при расчёте выплат, связанных с доходом семьи.

Напомним, что белгородцы обстрелянных населённых пунктов области могут получить 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости, а также единовременную выплату в 10 тыс. рублей.

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#Алина Харина#Единовременная выплата#Приграничье#Общество#Белгородская область#Елена батанова
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