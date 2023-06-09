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Posted 9 июня 2023, 09:35

Published 9 июня 2023, 09:35

Modified 9 июня 2023, 09:37

Updated 9 июня 2023, 09:37

Сгенерировано нейросетью Midjourney

В небе над Белгородом снова что-то произошло

9 июня 2023, 09:35
Фото: 1MI. Сгенерировано нейросетью Midjourney

В Белгороде сработала система ПВО

Сюжет
Губернатор
О работе систем ПВО сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как уточняет глава региона, ПВО сбила две воздушные цели на подлёте к Белгороду. На данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле: по предварительным данным, пострадавших нет.

Отметим, что перед этим часть жителей Белгорода слышала громкие звуки в небе. Вероятно, это и была работа ПВО.

ПВО работала в Белгородском районе и ночью. Повреждения зафиксировали в частных и многоквартирном домах в Разумном. Громко над городом было в районе девяти часов вечера. После бахов в небе остались характерные следы. Пострадавших также нет.

Над Белгородом и Белгородским районом ночью сработала ПВО: есть повреждения домов
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#Происшествия#Губернатор#Пво#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ
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