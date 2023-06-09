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В Белгороде управляющие компании оставляют на домах пятна хуже вандалов

9 июня 2023, 19:16
Фото: 1MI
9 июня в ходе прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов зачитал жалобу местной жительницы на работу управляющей компании, которая закрашивает надписи на фасадах красками разных цветов.
Сюжет
УК
«Рекламу всякой гадости и просто безобидные надписи необходимо устранять, но не таким же вандальным образом! Это ведь фактически ничем не отличается от того, что закрашивают. Управляющей компании все равно, каким цветом они это красят, но это же вредительство», — написала местная жительница Марина.

В обращении белгородки шла речь о доме на Преображенской 7А, в котором летом 2022 года сделали капремонт. К письму женщина приложила фотографии. И мэр Белгорода согласился с тем, что такая работа УК похожа скорее на вандализм.

Я поручил провести соответствующую работу с управляющей компанией, чтобы переделать то, что они закрасили, и профилактическую работу с теми УК, которые поступают таким же образом. Потому что это не только пустая работа, но и ухудшение внешнего вида дома.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Градоначальник добавил, но с надписями на фасадах многоквартирных домов властям приходится бороться оперативно, так как чаще всего это реклама наркотиков. Но, несмотря на срочность таких работ, требований к их качеству никто не отменял.

Напомним, в конце апреля в жилом доме №20а по ул. Есенина в Белгороде затопило подвал. После публикации об этом на портале «Бел.Ру» прокуратура внесла представление руководителю УК. В подвале МКД устранили засор и провели работы по осушению помещения.

После публикации Бел. Ру прокуратура внесла представление в адрес руководителя УК
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#Кристина Семенчук#УК#Вандалы#Капремонт многоэтажек#Город#Белгород#Валентин Демидов
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