Строить фундамент для будущей школы в посёлке Северный начали в Белгородской области

Школа расположится на земельном участке размером 6,2 гектара, а её площадь составит порядка 31,8 тыс. кв. м. Здание будет оснащено всем необходимым для обучения детей: ожидается, что образовательное учреждение вместит до 1,5 тыс. учеников. В эксплуатацию школу планируют ввести уже в декабре следующего года.