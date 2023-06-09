Строить фундамент для будущей школы в посёлке Северный начали в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Школа расположится на земельном участке размером 6,2 гектара, а её площадь составит порядка 31,8 тыс. кв. м. Здание будет оснащено всем необходимым для обучения детей: ожидается, что образовательное учреждение вместит до 1,5 тыс. учеников. В эксплуатацию школу планируют ввести уже в декабре следующего года.
Общая оценочная стоимость объекта составляет 2,1 млрд рублей. Отмечается, что на строительство был выделен капитальный грант размером 570,5 млн рублей.
Как заверяют в правительстве, данный проект крайне важен для развития социальной инфраструктуры и Северного, и всего района. Так, построенная по запросу местных жителей школа должна повысить уровень жизни местного населения.
В Белгородском районе в рамках концессионного соглашения, заключённого между регионом и ООО «ПроШкола» будут также построены ещё два образовательных учреждения: в микрорайонах Стрелецкое-23 — на 750 мест и Наследие посёлка Дубовое — на 1000 мест.
пресс-служба облправительства