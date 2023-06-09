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Строить фундамент для будущей школы в посёлке Северный начали в Белгородской области

9 июня 2023, 14:29
пресс-служба правительства региона
Школа возводится в микрорайоне Центральный по нацпроекту «Образование» в рамках соглашения между минстроительства области и ООО «Прошкола», сообщает пресс-служба правительства региона.

Школа расположится на земельном участке размером 6,2 гектара, а её площадь составит порядка 31,8 тыс. кв. м. Здание будет оснащено всем необходимым для обучения детей: ожидается, что образовательное учреждение вместит до 1,5 тыс. учеников. В эксплуатацию школу планируют ввести уже в декабре следующего года.

Общая оценочная стоимость объекта составляет 2,1 млрд рублей. Отмечается, что на строительство был выделен капитальный грант размером 570,5 млн рублей.

Как заверяют в правительстве, данный проект крайне важен для развития социальной инфраструктуры и Северного, и всего района. Так, построенная по запросу местных жителей школа должна повысить уровень жизни местного населения.

В Белгородском районе в рамках концессионного соглашения, заключённого между регионом и ООО «ПроШкола» будут также построены ещё два образовательных учреждения: в микрорайонах Стрелецкое-23 — на 750 мест и Наследие посёлка Дубовое — на 1000 мест.
пресс-служба облправительства
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#Артем Черненко#Касается каждого#Школа#Строительство#Нацпроект#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Северный
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