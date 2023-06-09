Для того чтобы получать выплаты в виде пособий из средств материнского капитала, семьи из Белгорода должны направить соответствующие заявления — через МФЦ, специальные службы Социального фонда или через сайт «Госуслуги». С заявлением можно обращаться в любое время до того момента, как ребенку, на которого был выдан материнский капитал, исполнится три года. Если средства из маткапитала будут исчерпаны либо если семья утратит право на получение такой выплаты, средства начисляться не будут.