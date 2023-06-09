Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В 2023 году в России за начисление и назначение пособий, пенсий и других видов выплат отвечает Социальный фонд России. Это новая структура, которая объединила в себе функции Пенсионного фонда России и других организаций. В этой связи изменился и порядок выплат на детей. В частности, СФР получил право фиксировать конкретные даты для начисления пособий, единые для всех россиян.
В первую очередь изменились схемы и порядок начисления единого пособия, в дальнейшем по другой схеме начали выплачивать и другие виды социальной помощи гражданам.
В Белгороде выплаты на детей теперь приходят по следующему графику:
Семьи, получающие выплаты на детей от государства, должны учитывать, что сроки фактического зачисления средств могут варьироваться — в зависимости от того, выпадают ли перечисленные даты на праздничные либо выходные дни.
В 2023 году многие семьи в Белгороде начали получать пособие на детей, которое выплачивается из средств материнского капитала. Схема выплат и порядок их назначения в текущем году претерпели некоторые изменения.
К примеру, раньше в Белгороде семьи могли оформить получение средств из материнского капитала в формате пособия исключительно на второго по счету ребенка. В настоящее время такие выплаты можно получать на всех детей, если им еще не исполнилось 3 лет.
Право на получение выплат из средств материнского капитала имеют семьи, в которых доход составляет менее прожиточного регионального минимума, умноженного на два. За основу при расчете доходов берется прожиточный минимум на душу населения в регионе.
В Белгороде в 2023 году можно получить и средства из маткапитала в виде однократной выплаты. Соответствующим правом обладают семьи мобилизованных граждан, тех, кто отправился в зону СВО добровольцем, военнослужащих. Также на выплаты могут претендовать семьи граждан, погибших при участии в СВО. Размер для всех заявителей одинаковый — 20 000 рублей.
Для того чтобы получать выплаты в виде пособий из средств материнского капитала, семьи из Белгорода должны направить соответствующие заявления — через МФЦ, специальные службы Социального фонда или через сайт «Госуслуги». С заявлением можно обращаться в любое время до того момента, как ребенку, на которого был выдан материнский капитал, исполнится три года. Если средства из маткапитала будут исчерпаны либо если семья утратит право на получение такой выплаты, средства начисляться не будут.