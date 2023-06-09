РПК: Новая разработка «Сколково» радикально изменит практику протезирования в РФ

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Стало известно, что модуль назвали «Кинез-1». Это разработка ведущих реабилитологов страны и киберинженеров, софт и компонентная база которой являются полностью отечественным продуктом. Идея и патентные права на технологию принадлежат РПК. Об этом информирует gorod55.ru.
Принцип работы устройства основывается на микропроцессорных технологиях, осуществляющих сканирование и обработку информации о характере и наклоне поверхности, уровне нагрузки на протез, интенсивности передвижения, циклах и фазах ходьбы.
«Обладатель протеза с нашим коленным модулем может вскоре после протезирования двигаться уже практически как человек без ампутации, ведущий активный образ жизни», — подчеркнул гендиректор РПК Руслан Саитгареев. Он указал, что в управлении протезом «Кинез-1» все функции возложены на компьютер, который умеет адаптироваться к новым обстоятельствам за доли секунды. Саитгареев напомнил, что в мире уже есть протезы, оснащенные похожим модулем, но РПК стала одним из первых разработчиков и производителей такой продукции в РФ. В настоящее время модуль проходит тестирование. По оценке медиков, протез с модулем дает своим обладателям возможность встать на ноги быстрее, чем это получится у пациентов с механическим протезом, он также позволит свести к минимуму нарушения, связанные с ампутацией, восстановит функции утраченной конечности.
Коленный модуль в составе протеза бедра обеспечивает своему обладателю способность варьировать скорость передвижения, менять направление движения, продолжительность ходьбы и дистанцию.
Действие протеза связано с функцией ключевых датчиков, в числе которых датчик угла наклона и гироскоп.
«Мы не зависим от иностранного ПО и зарубежной компонентной базы. Наш модуль на 30–50% дешевле зарубежных аналогов», — сообщил директор по производству РПК Алексей Громов.
Важно учесть, что микропроцессорный коленный модуль «Кинез-1» уже получил разрешительную документацию и прошел испытания на Московском протезно-ортопедическом предприятии.
Оформить выдачу «Кинеза-1» граждане России с ограниченными возможностями могут через Министерство труда. Данное ведомство обеспечило серьезную поддержку в разработке и приобретении разрешительной документации на изделие. Для получения модуля потребуется документ, составленный по результатам медико-социальной экспертизы, — это индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).