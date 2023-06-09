РПК: Новая разработка «Сколково» радикально изменит практику протезирования в РФ

«Обладатель протеза с нашим коленным модулем может вскоре после протезирования двигаться уже практически как человек без ампутации, ведущий активный образ жизни», — подчеркнул гендиректор РПК Руслан Саитгареев. Он указал, что в управлении протезом «Кинез-1» все функции возложены на компьютер, который умеет адаптироваться к новым обстоятельствам за доли секунды. Саитгареев напомнил, что в мире уже есть протезы, оснащенные похожим модулем, но РПК стала одним из первых разработчиков и производителей такой продукции в РФ. В настоящее время модуль проходит тестирование. По оценке медиков, протез с модулем дает своим обладателям возможность встать на ноги быстрее, чем это получится у пациентов с механическим протезом, он также позволит свести к минимуму нарушения, связанные с ампутацией, восстановит функции утраченной конечности.