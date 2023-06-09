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Posted 9 июня 2023, 11:49

Published 9 июня 2023, 11:49

Modified 9 июня 2023, 11:51

Updated 9 июня 2023, 11:51

Ректор вуза в Черноземье уволил многодетную жену мобилизованного

Ректор вуза в Черноземье уволил многодетную жену мобилизованного

9 июня 2023, 11:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Увольнения
Орловский военнослужащий обратился к губернатору Клычкову прямо из Бахмута по поводу увольнения своей жены. Как оказалось, причиной мог стать конфликт с ректором. Подробности истории выяснял «Орелtimes».

Ректор Орловского аграрного университета Владимир Масалов уволил многодетную мать и по совместительству жену военнослужащего, отправившегося на СВО добровольцем. Военный обратился непосредственно к губернатору Андрею Клычкову прямо из Бахмута.

Как выяснилось, Оксану Филимонову уволили с должности заведующей кафедрой цифровой экономики. Возникает вопрос о законности этого увольнения. Дело в том, что трудовые договоры с работниками профессорско-преподавательского состава могут заключаться как на неопределённый срок, так и на срок, который определили стороны, но не менее трёх лет. Она же отработала четыре неполных месяца, пишет издание.

В вузе никаких комментариев давать не стали. Сама Филимонова поделилась, что раньше работала главным бухгалтером ОГАУ. А причиной всего произошедшего мог стать личный конфликт. Женщина обращалась в Министерство образования РФ и даже к премьер-министру Михаилу Мишустину. Главный бухгалтер любого учреждения знает все денежные потоки. Именно поэтому и Филимонова могла попасть под удар, предполагает издание.

Журналисты надеются, что этой историей заинтересуются и чиновники, и правоохранительные органы.

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#Общество#Ректор#Увольнение#Вуз#Орёл#Увольнения#Андрей Клычков
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