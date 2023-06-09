Рабочая группа Турчака и фонд Цивилевой объединят усилия по поддержке ветеранов СВО

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что и группа, и фонд занимаются одним делом. По его словам, у рабочей группы, занимающейся вопросами СВО, есть серьезные наработки именно в законодательном поле. В этом направлении группа может оказать помощь сотрудникам фонда, пишет rostovgazeta.ru.
По словам Турчака, группа добилась значительных результатов в вопросах поддержки участников спецоперации. Президент подписал ряд важных законов, инициированных группой. Они регламентируют предоставление ополченцам Донбасса статуса ветеранов боевых действий, упрощение признания бойцов погибшими или пропавшими без вести, оказание бесплатной юридической помощи военнослужащим — участникам СВО и их семьям. Подписан также закон о списании кредитов погибших бойцов или военнослужащих, получивших тяжелую инвалидность, с их родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей.
В Госдуме сейчас рассматривается проект закона о приоритетном зачислении детей добровольцев СВО в детсады, школы, детские лагеря.
По словам Турчака, каждую неделю обновляется так называемая «тепловая карта» проблем. Она актуализируется в целом по России и по отдельным регионам. Также он отметил, что у рабочей группы в субъектах РФ есть свои координаторы. Они окажут филиалам фонда посильную помощь.
Цивилева в свою очередь сообщила, что с 1 июня 2023 года во всех субъектах РФ начали работать филиалы фонда «Защитники Отечества». Координаторами фонда за данный период зафиксировано уже свыше 4000 обращений.
Кроме этого, она акцентировала внимание на том, что фонд полностью поддерживает инициативу о стандартизации мер поддержки военных, которые участвуют в спецоперации. Эта идея также была выдвинута рабочей группой по СВО.
Партийный портал ER.RU пишет, что Турчак и Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.