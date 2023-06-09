Рабочая группа Турчака и фонд Цивилевой объединят усилия по поддержке ветеранов СВО

По словам Турчака, каждую неделю обновляется так называемая «тепловая карта» проблем. Она актуализируется в целом по России и по отдельным регионам. Также он отметил, что у рабочей группы в субъектах РФ есть свои координаторы. Они окажут филиалам фонда посильную помощь.