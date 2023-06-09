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Путин: Наступление ВСУ уже началось

9 июня 2023, 15:09
Фото: 1MI
Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, успехов украинские военные не достигли.

Сегодня Владимир Путин заявил о начале наступления Украины. Президент сообщил, что об этом сигнализирует подключение стратегических резервов украинской армии. Но ни одной из поставленных задач вражеские войска не добились, заверил президент

Эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери три к одному, это классика. Но в данном случае это превышает все классические показатели. Цифры впечатляют.
Владимир Путин

Президент также отметил, что «наступательный потенциал войск киевского режима ещё сохраняется».

Ранее Путин не высказывался о военных действиях в таком ключе. О ситуации на фронте обычно докладывал министр обороны Сергей Шойгу: из его последнего отчёта стало известно, что потери Украины за три дня боевых действий превысили российские в 13 раз.

Шойгу: Потери Украины за три дня боевых действий превысили российские в 13 раз
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#Артем Черненко#Белгородская область#Спецоперация#Контрнаступление#ВСУ#Украинские военные#Украина#Владимир Путин
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