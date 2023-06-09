Предоставят ли для малых предприятий в Шебекино кредитные каникулы?

Posted Сегодня, 21:32
Published Сегодня, 21:32
Modified Сегодня, 21:34
Updated Сегодня, 21:34
Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова предприниматели из Шебекино спросили насчёт кредитных каникул: предоставят ли их малым предприятиям?
Однако глава региона на сегодняшний день дать точного ответа не может.
Пока это решение не принято, но в плане стоит. Занимаемся, работаем с правительством РФ, надеемся, что такое решение будет принято.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Недавно белгородцы, покинувшие свои дома, стали спрашивать у главы региона, помогут ли им в отсрочке выплат потребительских и ипотечных кредитов. Позже стало известно, что банкам порекомендовали идти навстречу тем заёмщикам, которые временно покинули свои дома.