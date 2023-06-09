Предоставят ли для малых предприятий в Шебекино кредитные каникулы?

Недавно белгородцы, покинувшие свои дома, стали спрашивать у главы региона, помогут ли им в отсрочке выплат потребительских и ипотечных кредитов. Позже стало известно, что банкам порекомендовали идти навстречу тем заёмщикам, которые временно покинули свои дома.