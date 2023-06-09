Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:32

Published Сегодня, 21:32

Modified Сегодня, 21:34

Updated Сегодня, 21:34

Изображение материала

Предоставят ли для малых предприятий в Шебекино кредитные каникулы?

8 июня 2023, 21:32
Фото: 1MI
Сейчас над этим вопросом работают, отметил губернатор.
Сюжет
СВО

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова предприниматели из Шебекино спросили насчёт кредитных каникул: предоставят ли их малым предприятиям?

Однако глава региона на сегодняшний день дать точного ответа не может.

Пока это решение не принято, но в плане стоит. Занимаемся, работаем с правительством РФ, надеемся, что такое решение будет принято.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Недавно белгородцы, покинувшие свои дома, стали спрашивать у главы региона, помогут ли им в отсрочке выплат потребительских и ипотечных кредитов. Позже стало известно, что банкам порекомендовали идти навстречу тем заёмщикам, которые временно покинули свои дома.

Мы покажем, что происходит на самом деле: американский журналист побывал в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Два строящихся под Шебекино медицинских объекта попали в зону рискаПромпредприятия и гостиница пострадали от мощного обстрела ШебекиноОбщественные территории в Шебекино: есть ли повреждённые и что благоустроят в 2024-м
#Александра Склярова#Кредит#Кредитные каникулы#Малый бизнес#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
«Здесь будет боевое звено»: зачем штаб Захара Прилепина открылся в Белгороде?
Сегодня, 14:26
Белгородская область приняла участие в «Неделе российского ритейла 2023»
Сегодня, 13:05
Экс-мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют в новых взятках
Сегодня, 16:42
На территории Шебекинского городского округа энергетики провели специальный Штаб
Сегодня, 12:51
Белгородцы получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества
Сегодня, 11:48
Отличившихся участников региональной самообороны могут наградить
Сегодня, 19:14