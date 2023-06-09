Под Белгородом среди недели пропал мужчина

Белгородец ушёл в серо-зелёной куртке, в серых штанах и чёрной футболке. Владимир нормального телосложения, с короткими седыми волосами. Если у вас есть информация о пропавшем, вы можете позвонить на горячую линию отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.