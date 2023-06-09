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Под Белгородом среди недели пропал мужчина

9 июня 2023, 15:58
Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
Белгородец ушёл из своего дома в Майском утром 7 июня, в среду. С тех пор на связь он не выходил, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В посёлке Майский Белгородского района пропал пожилой местный житель. 61-летний Владимир Черепушкин 1961 года рождения ушёл из своего дома утром 7 июня, обратно не вернулся.

Белгородец ушёл в серо-зелёной куртке, в серых штанах и чёрной футболке. Владимир нормального телосложения, с короткими седыми волосами. Если у вас есть информация о пропавшем, вы можете позвонить на горячую линию отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

Ранее мы писали о пропавшем в конце мая Андрее Клименко. 49-летний мужчина ушёл из Разумного 29 мая, после чего о его местонахождении было неизвестно.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
Под Белгородом с конца мая не могут найти мужчину
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Майский#Общество#Лиза Алерт#Поисковый отряд#Пропал человек#Пропал мужчина#Новости Белгорода
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