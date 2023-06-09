Под Белгородом среди недели пропал мужчина

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В посёлке Майский Белгородского района пропал пожилой местный житель. 61-летний Владимир Черепушкин 1961 года рождения ушёл из своего дома утром 7 июня, обратно не вернулся.
Белгородец ушёл в серо-зелёной куртке, в серых штанах и чёрной футболке. Владимир нормального телосложения, с короткими седыми волосами. Если у вас есть информация о пропавшем, вы можете позвонить на горячую линию отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.
Ранее мы писали о пропавшем в конце мая Андрее Клименко. 49-летний мужчина ушёл из Разумного 29 мая, после чего о его местонахождении было неизвестно.