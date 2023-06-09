Падение беспилотника, выплаты за утрату имущества и похороны полковника: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Детонации не было, но сам дрон загорелся, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Огонь потушили. Пострадавших нет, но без повреждений не обошлось.
Так, известно о незначительных разрушениях на крыше и в котельной. Части обшивки здания упали на землю, там же нашли и металлические шары, которыми, вероятно, был начинён беспилотник.
Речь идёт о единовременной выплате в 50 тыс. рублей. В списки на получение материальной помощи включена категория людей, у которых разрушено жильё, те, кому нужны средства на покупку предметов первой необходимости.
Это 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС, а также Шебекино, посёлок Шебекинский, Новая Таволжанка и Архангельское Шебекинского округа. В этих четырёх населённых пунктах на сегодняшний день ограничен въезд.
С заявлением необходимо обратиться в управление соцзащиты населения области и дождаться подтверждения регионального министерства строительства.
Гвардии полковник Владимир Кузнецов погиб при отражении атаки диверсантов. Он был мужем главы Истры Татьяны Витушевой.
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, погибший был кавалером ордена «За военные заслуги», удостоен медали Суворова, медали Жукова, был также командиром полка. Гвардии полковник Кузнецов ушёл на СВО добровольцем в октябре.
Похоронили мужчину на новом кладбище Истры 8 июня.