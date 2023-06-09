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Падение беспилотника, выплаты за утрату имущества и похороны полковника: итоги дня

9 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Белгороде беспилотник упал на офисное здание, стало известно, кто из белгородцев сможет получить 50 тыс. рублей за утрату имущества, а также прошли похороны полковника Владимира Кузнецова, погибшего при отражении атаки диверсантов.

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание

Детонации не было, но сам дрон загорелся, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Огонь потушили. Пострадавших нет, но без повреждений не обошлось.

Так, известно о незначительных разрушениях на крыше и в котельной. Части обшивки здания упали на землю, там же нашли и металлические шары, которыми, вероятно, был начинён беспилотник.

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание
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Выплаты за утрату имущества

Речь идёт о единовременной выплате в 50 тыс. рублей. В списки на получение материальной помощи включена категория людей, у которых разрушено жильё, те, кому нужны средства на покупку предметов первой необходимости.

Это 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС, а также Шебекино, посёлок Шебекинский, Новая Таволжанка и Архангельское Шебекинского округа. В этих четырёх населённых пунктах на сегодняшний день ограничен въезд.

С заявлением необходимо обратиться в управление соцзащиты населения области и дождаться подтверждения регионального министерства строительства.

Стало известно, кто из белгородцев сможет получить 50 тыс. рублей за утрату имущества
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Погиб муж главы подмосковной Истры: он отражал атаку диверсантов под Белгородом

Гвардии полковник Владимир Кузнецов погиб при отражении атаки диверсантов. Он был мужем главы Истры Татьяны Витушевой.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, погибший был кавалером ордена «За военные заслуги», удостоен медали Суворова, медали Жукова, был также командиром полка. Гвардии полковник Кузнецов ушёл на СВО добровольцем в октябре.

Похоронили мужчину на новом кладбище Истры 8 июня.

При отражении атаки диверсантов под Белгородом погиб муж главы подмосковной Истры
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В Белгороде беспилотник упал на офисное здание
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