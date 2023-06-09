Отдел ЗАГС администрации Шебекинского горокруга переехал

В связи с ситуацией в городе и приграничных населённых пунктах Шебекинского горокруга, отдел записи актов гражданского состояния временно расположился в Белгороде. Об этом в социальных сетях сообщила начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко.

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