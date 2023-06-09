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Отдел ЗАГС администрации Шебекинского горокруга переехал

9 июня 2023, 08:42
Фото: nazran-gid.ru
В связи с ситуацией в городе и приграничных населённых пунктах Шебекинского горокруга, отдел записи актов гражданского состояния временно расположился в Белгороде. Об этом в социальных сетях сообщила начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко.

Важные изменения для жителей приграничья. Отдел ЗАГС администрации Шебекинского горокруга переехал.

Теперь государственный орган находится в здании управления ЗАГС администрации города Белгород, по адресу: улица Попова, 14 (второй этаж, кабинет №7). Граждан принимают ежедневно со вторника по пятницу с 9 до 12 часов.

Также по вопросам регистрации актов гражданского состояния для жителей Шебекинского горокруга работает горячая линия по телефонам:

8 (915) 566 87-82 и 8 (920) 571 30-31 — ежедневно, с 8 до 20 часов.

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#Таисия Некрасова#Приграничье#Татьяна слюсаренко#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Загс#Управление загс по белгородской области
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