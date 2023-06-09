Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Важные изменения для жителей приграничья. Отдел ЗАГС администрации Шебекинского горокруга переехал.
Теперь государственный орган находится в здании управления ЗАГС администрации города Белгород, по адресу: улица Попова, 14 (второй этаж, кабинет №7). Граждан принимают ежедневно со вторника по пятницу с 9 до 12 часов.
Также по вопросам регистрации актов гражданского состояния для жителей Шебекинского горокруга работает горячая линия по телефонам:
8 (915) 566 87-82 и 8 (920) 571 30-31 — ежедневно, с 8 до 20 часов.