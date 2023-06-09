Не все пляжи в Белгородской области получили санэпидзаключения Роспотребнадзора

— Пляж базы отдыха «Горняк» на Старооскольском водохранилище;

— Пляж базы отдыха «Лебедь» на Старооскольском водохранилище;

— Пляж базы отдыха «Металлург» на Старооскольском водохранилище;

— Пляж на Корочанском водохранилище вблизи с. Казанка Бехтеевского СП;

— Пляж на пруду вблизи х. Кошмановка Алексеевского СП;

— Пляж на пруду в с. Поповка Поповского СП;

— Пляж на пруду в с. Журавка Первая;

— Пляж на пруду в парке х. Грушки;

— Пляж «Лазурный» на обводнённом карьере в пос. Разумное;

— Пляж на водоёме в районе ул. Слободской г. Губкин;

— Пляж на пруду в районе ул. Родниковой с. Мелавое;

— Пляж на пруду в парке «Зелёная дубрава» с. Центральное Центрального сельского поселения;

— Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Кривошенина г. Алексеевка;

— Центральный пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Победы г. Алексеевка;

— Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Речной г. Алексеевка;

— Пляж на реке Тихая Сосна в районе «Пикник-парка» г. Алексеевка;

— Пляж на водоёме в парке регионального значения «Ключи»;

— Пляж на пруду «Железнодорожном» в районе ул. Центральной пос. Пролетарский;

— Место для купания детей на водоёме в ДСОЛ «Прометей»;

— Пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Донецкой г. Белгорода;

— Пляж на обводнённом карьере в районе южной объездной автодороги (Старооскольский городской округ).