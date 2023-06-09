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Posted 9 июня 2023, 14:58

Published 9 июня 2023, 14:58

Modified 9 июня 2023, 15:00

Updated 9 июня 2023, 15:00

Не все пляжи в Белгородской области получили санэпидзаключения Роспотребнадзора

Не все пляжи в Белгородской области получили санэпидзаключения Роспотребнадзора

9 июня 2023, 14:58
Фото: 1MI.
Санитарно-эпидемиологические заключения по состоянию на 7 июня имеются по 21 пляжу. В Белгороде это пляж на водохранилище в районе улицы Донецкой. Полный список приводит региональный Роспотребнадзор.

124 пляжа откроются в Белгородской области на летний период. Заключения специалисты дали по 21 рекреационной зоне.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 6 июня в 139 контрольных точках были отобраны пробы воды. Пробы почвы — в 113 контрольных точках.

Санитарно-эпидемиологические заключения по состоянию на 7 июня имеются по 21 пляжу, в том числе по пляжу «Лазурный» на обводнённом карьере в посёлке Разумное, а также на Белгородском водохранилище в районе улице Донецкой в Белгороде.

Полный список:

— Пляж базы отдыха «Горняк» на Старооскольском водохранилище;
— Пляж базы отдыха «Лебедь» на Старооскольском водохранилище;
— Пляж базы отдыха «Металлург» на Старооскольском водохранилище;
— Пляж на Корочанском водохранилище вблизи с. Казанка Бехтеевского СП;
— Пляж на пруду вблизи х. Кошмановка Алексеевского СП;
— Пляж на пруду в с. Поповка Поповского СП;
— Пляж на пруду в с. Журавка Первая;
— Пляж на пруду в парке х. Грушки;
— Пляж «Лазурный» на обводнённом карьере в пос. Разумное;
— Пляж на водоёме в районе ул. Слободской г. Губкин;
— Пляж на пруду в районе ул. Родниковой с. Мелавое;
— Пляж на пруду в парке «Зелёная дубрава» с. Центральное Центрального сельского поселения;
— Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Кривошенина г. Алексеевка;
— Центральный пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Победы г. Алексеевка;
— Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Речной г. Алексеевка;
— Пляж на реке Тихая Сосна в районе «Пикник-парка» г. Алексеевка;
— Пляж на водоёме в парке регионального значения «Ключи»;
— Пляж на пруду «Железнодорожном» в районе ул. Центральной пос. Пролетарский;
— Место для купания детей на водоёме в ДСОЛ «Прометей»;
— Пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Донецкой г. Белгорода;
— Пляж на обводнённом карьере в районе южной объездной автодороги (Старооскольский городской округ).

В каком состоянии находится единственный доступный пляж в Белгороде?
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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Пробы#Пляжи
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