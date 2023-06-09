Ляпунов и Маковский наградили энергетиков за мужество и самоотверженный труд

«Команда „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ — фактически подразделение специального назначения энергетического профиля сейчас находится на территории Белгородской области. Колоссальный опыт, полученный нами на освобожденных территориях, сегодня мы используем здесь. Энергетики выполняют не только свою основную миссию, мы демонстрируем высшую степень готовности по всем вопросам, не только по энергоснабжению. Мы делаем и сделаем все, что от нас зависит, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей любых категорий, в любых условиях, и не подведем», — подчеркнул Игорь Маковский.