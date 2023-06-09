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Ляпунов и Маковский наградили энергетиков за мужество и самоотверженный труд

9 июня 2023, 15:00
Фото: «Россети Центр»
Энергетикам «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», работающим в составе группировки быстрого развертывания на территории Шебекинского городского округа, в торжественной обстановке вручили корпоративные награды.

Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов наградил от имени Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина нагрудным знаком «За профессиональное мастерство» ПАО «Россети» двух работников энергообществ, и ещё двух — Почетными грамотами ПАО «Россети».

Фото: «Россети Центр»

За мужество и профессионализм, проявленные при реализации специального инфраструктурного проекта в условиях высочайшей опасности, Знак отличия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» из рук главы энергокомпаний Игоря Маковского получили 4 энергетика, а также 4 работника были награждены Почетными грамотами.

«Команда „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ — фактически подразделение специального назначения энергетического профиля сейчас находится на территории Белгородской области. Колоссальный опыт, полученный нами на освобожденных территориях, сегодня мы используем здесь. Энергетики выполняют не только свою основную миссию, мы демонстрируем высшую степень готовности по всем вопросам, не только по энергоснабжению. Мы делаем и сделаем все, что от нас зависит, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей любых категорий, в любых условиях, и не подведем», — подчеркнул Игорь Маковский.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на передовой надёжного энергоснабжения
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#Кристина Семенчук#Энергетики#Награды#Труд#Общество#Шебекинский горокруг
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