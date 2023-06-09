Луганск поддержали, а про нас забыли: шебекинцы про выступление на конкурсе в Москве

1 июня, в День защиты детей, в Москве состоялся финал конкурса «Союз талантов России», организованный при поддержке партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». На нём выступила студия хореографии «Эверия» из Шебекино. Дети выезжали на конкурс под массированные обстрелы обесточенного города, просидев до этого три дня в подвалах. Но всё же не отказались, успешно выступили и получили награды. Однако родителей огорчил приём столицы.