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Луганск поддержали, а про нас забыли: шебекинцы про выступление на конкурсе в Москве

9 июня 2023, 08:18
Фото: Сообщество ВК «Студия хореографии „ЭВЕРИЯ“»

Беды шебекинцев не оценили на творческом конкурсе в Москве

Творческий коллектив «Эверия», в котором занимаются дети из Шебекинского горокруга, принял участие в фестивале «Союз талантов России». Команда стала лауреатами первой и третьей степени. Однако поддержки в сложный для шебекинцев момент коллектив со стороны организаторов не получил.
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Соцсети

1 июня, в День защиты детей, в Москве состоялся финал конкурса «Союз талантов России», организованный при поддержке партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». На нём выступила студия хореографии «Эверия» из Шебекино. Дети выезжали на конкурс под массированные обстрелы обесточенного города, просидев до этого три дня в подвалах. Но всё же не отказались, успешно выступили и получили награды. Однако родителей огорчил приём столицы.

Фото: Сообщество ВК «Студия хореографии „ЭВЕРИЯ“»

Исходя из опубликованного поста, весь конкурс был построен на поддержке Луганска:

Столица нас не услышала! Впервые были на этом конкурсе. Увы, не поняли много в организации и оттого разочарованы! Попали в сложный для нас период. Выезжали на конкурс под обстрелы города, из подвальных помещений обесточенного города, просидев в них три дня. Дети напуганы, но всё же не отказались и попали на конкурс. И… Что услышали: «Слава луганским коллективам, поддержка Луганска, мы — единая семья»!
Когда дети нашего коллектива спросили: «Какая же мы семья, если про нас забыли, если наши дома горят и после конкурса некуда возвращаться?!» Нечего им было ответить… Элементарно поддержать отчаявшихся родителей и детей… Никто не сделал этого. На просьбу о том, чтобы донести информацию о положении нашего исчезающего с лица земли города, нам ответили: «Нельзя! Нас из-за вас накажут!» Увы… весь конкурс был построен на поддержке Луганска! (при том, что наш город разбивают в данный момент на крохи).

Так же у шебекинцев состоялся «противоречивый разговор» с депутатом-справедливоросом. На просьбу помочь защитить родной город, люди столкнулись с грубостью и равнодушием, получив ответ: «Вас и так эвакуируют, что вам ещё надо?»

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#Таисия Некрасова#Приграничье#Соцсети#Шебекино#Творческий конкурс#Дети#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Москва#Общество
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