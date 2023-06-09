Кому из жителей белгородского приграничья положена единовременная выплата

Также в перечень попали село Козинка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол и село Глотово Грайворонского округа, когда вводился режим контртеррористической операции. В связи с постоянными обстрелами в перечень также попали населённые пункты в Шебекинском округе — Шебекино, посёлок Красный, Ленина, Коровино, Вознесеновка, хутор Ржавец, посёлок Шебекинской, Крапивное, Шамино, Ивановка, Первомайский, хутор Калининский, село Щигоревка, Зиборовка, Муром, хутор Панков, Мухин, Новая Таволжанка и село Архангельское.