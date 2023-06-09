Кому из жителей белгородского приграничья положена единовременная выплата

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как отметил замгубернатора области Иван Будлов, единовременные выплаты от государства получат жители населённых пунктов, где был введён режим ЧС, а также жители Грайворонского округа, где вводился режим контртеррористической операции, и жители Шебекинского округа.
Ранее режим ЧС был объявлен в 15 населённых пунктах: в Белгородском районе (Журавлёвка, Нехотеевка, Красный Хутор, Наумовка, Вторая Наумовка), в Валуйском горокруге (Бирюч, Бутырки, Логачёвка, Вериговка, Пригородные Тополи, Нижние мельницы), в Волоконовском районе (хутор Старый), Краснояружском районе (хутор Староселье), в Шебекинском округе (село Середа).
Также в перечень попали село Козинка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол и село Глотово Грайворонского округа, когда вводился режим контртеррористической операции. В связи с постоянными обстрелами в перечень также попали населённые пункты в Шебекинском округе — Шебекино, посёлок Красный, Ленина, Коровино, Вознесеновка, хутор Ржавец, посёлок Шебекинской, Крапивное, Шамино, Ивановка, Первомайский, хутор Калининский, село Щигоревка, Зиборовка, Муром, хутор Панков, Мухин, Новая Таволжанка и село Архангельское.
Принято решение, что въезд ограничат для жителей в эти населённые пункты. До стабилизации обстановки проживать там и находиться небезопасно. Эти населённые пункты подпадают в перечень, жителям которых будет выплачена единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей. Сразу оговорюсь, что по населённым пунктам, где был введён режим ЧС, помощь будет предоставлена тем, кто был там зарегистрирован на дату введения режима. По населённым пунктам Грайворонского округа — на 22 мая и Шебекинского округа — на 31 мая.
Иван Будлов