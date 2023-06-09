Как получить выплаты жителям Шебекинского округа, которые выехали в другие регионы?

Posted Сегодня, 21:00
Published Сегодня, 21:00
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Updated Сегодня, 21:02
В ходе вечернего прямого эфира к главе региона обратилась женщина. Белгородка объяснила губернатору Вячеславу Гладкову, что её пожилая свекровь уехала из Шебекинского округа в Краснодарский край. Пенсионерка стала переживать, сможет ли она как-то получить положенные выплаты.
Глава региона успокоил жительниц и сообщил, что над решением этой проблемы власти уже работают.
Сейчас формируем базу данных. Надеюсь, закон о персональных данных позволит нам найти реквизиты Вашей свекрови и перечислить ей деньги, даже несмотря на далёкое расстояние. Если до середины следующей недели этого не произойдёт, то сообщите или в соцзащиту по месту жительства, или мне, или в ПВР, или в пункты раздачи гуманитарной помощи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области