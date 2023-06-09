Как получить выплаты жителям Шебекинского округа, которые выехали в другие регионы?

В ходе вечернего прямого эфира к главе региона обратилась женщина. Белгородка объяснила губернатору Вячеславу Гладкову, что её пожилая свекровь уехала из Шебекинского округа в Краснодарский край. Пенсионерка стала переживать, сможет ли она как-то получить положенные выплаты.