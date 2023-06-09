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Изрисовавших баннер с погибшим в СВО лейтенантом хулиганов задержали в Белгороде

9 июня 2023, 06:46
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области
Сотрудники полиции вычислили молодых людей, оставивших надпись на баннере с погибшим в СВО белгородцем, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В ночь с 6 на 7 июня 21-летний местный житель и его 24-летняя подруга пьяными прогуливались по улице 50-летия Белгородской области. Нарисовать свой никнейм поверх фото погибшего лейтенанта они решили, увидев «хорошую поверхность».

К сожалению, мы не задумывались о том, что там было нарисовано. Не хотели оскорбить ничьи чувства, в содеянном искренне раскаиваемся.
сообщила на камеру девушка

Обоих уже задержали и доставили в полицию. На молодых людей завели административное дело по ст. 6.20 закона Белгородской области (нанесение надписей, противоречащих общим принципам морали и нравственности).

Стоит отметить, что изрисованный вандалами пилларс оперативно отмыли: уже в тот же день он стоял чистый и без надписей. Изображён на нём старший лейтенант Александр Служенко — он погиб 17 февраля 2023 года. Военного наградили орденом Мужества — посмертно.

Вандалы нарисовали граффити на стенде с погибшим в СВО белгородцем
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