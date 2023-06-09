Изрисовавших баннер с погибшим в СВО лейтенантом хулиганов задержали в Белгороде

Стоит отметить, что изрисованный вандалами пилларс оперативно отмыли: уже в тот же день он стоял чистый и без надписей. Изображён на нём старший лейтенант Александр Служенко — он погиб 17 февраля 2023 года. Военного наградили орденом Мужества — посмертно.