Фонд «Поколение» поставил медоборудование для жителей Шебекино и приграничных районов

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Централизованный пункт, который находится на базе организации «Святое Белогорье против детского рака», ежедневно принимает порядка 400 человек. За неделю их количество превысило 2000. Как рассказала руководитель фонда Евгения Кондратюк, большое количество заявок поступает на получение инвалидных колясок, тонометров и глюкометров.
Наверное, это связано с тем, что мы в большей степени медицинский фонд. Мы очень благодарны фонду «Поколение» за то, что в такие кратчайшие сроки помогли приобрести большое количество медоборудования.
Евгения Кондратюк
Всего для вывезенных шебекинцев и жителей приграничья фонд «Поколение» приобрёл более 500 средств индивидуальной реабилитации. Каждый месяц их количество увеличивается. Очередную партию помощи доставили 8 июня. В большинстве своём изделия были медицинской направленности — это глюкометры, тонометры, ингаляторы. Большая группа товаров — текстильные принадлежности: подушки, одеяла, спальное бельё. Также в пункт привезли предметы личной гигиены, которые сегодня очень востребованы.
«Мы следим за номенклатурой и чутко реагируем на запросы и потребности людей. Мы все едины, мы все белгородцы, жители одной большой страны. В Белгородской области пять муниципалитетов, которые принимают жителей из Шебекино и Грайворонского горокруга. Мы получили списки, что необходимо закупить. Уже большая автомобильная колонна идёт из Москвы, и мы закроем потребности даже с запасом. Главное достояние — это люди. Им нужно помочь в этой сложной ситуации. Сегодня это главная задача нашего руководителя, депутата Госдумы Андрея Владимировича Скоча», - рассказал помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Одной из первых инвалидную коляску для своего ребёнка получила Татьяна Мышляева из Шебекино.
Спасибо за помощь во всём. Даже не думала, что мне так быстро выделят коляску для ребёнка. Я сама воспитываю троих детей. Один ребёнок очень тяжёлый, инвалид первой группы. Она вообще не передвигается, лежачая. Естественно, при выезде коляску я не успела взять с собой. Когда узнала, что мне её дадут, я была очень счастлива. Большое спасибо.
Татьяна Мышляева
Своей историей поделилась и Дарья Шаповаленко. Её семья выехала из Шебекино. Сейчас Дарья, её мама и дедушка живут у родственников из Середы. Хотя ещё недавно они жили у них.
У нас дедушка инвалид первой группы. Всё, что было ему необходимо, мы оставили дома: памперсы, мочеприёмники и инвалидную коляску. Врач составил список, я пришла в центр и подала заявку. Через два-три часа мне позвонили и сказали, что коляску можно забирать. Это очень приятно, что нас поддерживают в такой ситуации. Спасибо.
Дарья Шаповаленко
Ранее стало известно, что фонд «Поколение» направил более 15 млн рублей на приобретение товаров первой необходимости. Но эта цифра ещё не окончательна. Работа продолжается.