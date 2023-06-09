Фонд «Поколение» поставил медоборудование для жителей Шебекино и приграничных районов

«Мы следим за номенклатурой и чутко реагируем на запросы и потребности людей. Мы все едины, мы все белгородцы, жители одной большой страны. В Белгородской области пять муниципалитетов, которые принимают жителей из Шебекино и Грайворонского горокруга. Мы получили списки, что необходимо закупить. Уже большая автомобильная колонна идёт из Москвы, и мы закроем потребности даже с запасом. Главное достояние — это люди. Им нужно помочь в этой сложной ситуации. Сегодня это главная задача нашего руководителя, депутата Госдумы Андрея Владимировича Скоча», - рассказал помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.