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Длинные выходные ожидают белгородцев в честь Дня России

9 июня 2023, 06:51
Фото: 1MI
В этом году праздник выпал на понедельник. Отдыхать жители страны будут с 10 по 12 июня.

Длинные выходные ожидаются в честь Дня России. Отдыхать жители страны будут в период с 10 по 12 июня. Праздник в 2023 году выпал на понедельник, поэтому он будет нерабочим.

День России начали отмечать около 30 лет назад. Торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете. По всей стране в этот день, как правило, проходят тематические праздничные мероприятия.

Добавим, что следующий праздничный день белгородцев ожидает через месяц, 12 июля. В этот день в регионе отмечают годовщину Прохоровского сражения.

Жители Белгорода предпочли работу длинным выходным
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Россия#Выходные#Праздничные выходные#Общество#Длинные выходные#День россии
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