Длинные выходные ожидают белгородцев в честь Дня России

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Длинные выходные ожидаются в честь Дня России. Отдыхать жители страны будут в период с 10 по 12 июня. Праздник в 2023 году выпал на понедельник, поэтому он будет нерабочим.
День России начали отмечать около 30 лет назад. Торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете. По всей стране в этот день, как правило, проходят тематические праздничные мероприятия.
Добавим, что следующий праздничный день белгородцев ожидает через месяц, 12 июля. В этот день в регионе отмечают годовщину Прохоровского сражения.