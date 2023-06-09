Бизнесмен прикарманил 133 млн при строительстве футбольного манежа в Белгороде

35-летний бизнесмен пытался незаконно заработать на строительстве футбольного манежа в Белгороде, но попал в тюрьму. Предприниматель в 2020 году во время исполнения условий госконтракта поставил более дешёвое оборудование, чем было заявлено. Речь идёт об установке купола для футбольного манежа.