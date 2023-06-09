Бизнесмен прикарманил 133 млн при строительстве футбольного манежа в Белгороде

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
35-летний бизнесмен пытался незаконно заработать на строительстве футбольного манежа в Белгороде, но попал в тюрьму. Предприниматель в 2020 году во время исполнения условий госконтракта поставил более дешёвое оборудование, чем было заявлено. Речь идёт об установке купола для футбольного манежа.
Во время принятия работ он предоставил фиктивные документы. Мошенничество причинило ущерб заказчику на сумму в 133 млн рублей.
Бизнесмена признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. го приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. Вынесли приговор предпринимателю в Октябрьском районном суде Белгорода.
Ранее мы писали, как в Белгороде расследовали два уголовных дела из-за нарушений на футбольном манеже. Установленный купол оказался бракованным.