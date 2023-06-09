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Белгородцы спасаются от матов спортсменов за закрытыми окнами

9 июня 2023, 19:59
Фото: 1MI
9 июня жители двора на улице Челюскинцев 58А попросили мэра Белгорода Валентина Демидова спасти их от матерящихся и шумящих спортсменов, которых на спортплощадку приводит дворовый тренер.
Кто-то прислал дворового тренера, который собирает детей от 7 до 17 лет со всего района и приводит к нам во двор. Почему собственники должны сидеть с закрытыми окнами, а во двор невозможно выйти? Помогите! Мы же не глухие: баханье мяча, звон и дребезжание сетки, крики, маты, — пожаловалась местная жительница.

На это градоначальник ответил, что указанный двор был благоустроен в 2021 году, и большинство местных жителей проголосовали за появление рядом с домом спортивной площадки, поэтому женщине и властям придется найти какое-то компромиссное решение.

Поручу управе встретиться с вами, пригласить на встречу управляющую компанию, которая сейчас обслуживает площадку, посмотреть на месте, что там за проблема, может быть, технические неисправности необходимо устранить. Предложим варианты решения. Попробуем найти выход, чтобы не было шума.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, проект «Дворовый тренер» стартовал в Белгороде в начале лета. Занятия с горожанами проходят на открытом воздухе в 338 дворах 19 муниципалитетов. Участие в проекте принимают 450 тренеров.

Белгородцы смогут снова упражняться на улицах по проекту «Дворовый тренер»
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Общество#Белгород#Валентин Демидов#Окно#Спорт#Дворовый тренер
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