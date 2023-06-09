Белгородцы пожаловались на разбитую объездную трассу за Шебекино

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Бел.Ру пожаловались на состояние трассы от села Белый Колодезь до села Заломное. На дороге втрое увеличился поток машин из-за закрытия многих дорог в Шебекинском горокруге. Из-за нагрузки на дороге возникли ямы.
Поток машин большой. Дорога разбита. Люди едут в Белгород, Корочу, Старый и Новый Оскол. Пожалуйста, услышьте нас.
местный житель
Напомним, что в Белгороде возле элитного ЖК после прокладки коммуникаций проваливается дорога. Такая ситуация наблюдается на улице Пушкина. Местные жители отмечают, что дорога проваливается уже не в первый раз.