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Белгородцы пожаловались на разбитую объездную трассу за Шебекино

9 июня 2023, 15:28
Фото: Bel.ru
Участок дороги между Шебекинским округом и Корочанским районом повредился из-за большой нагрузки в связи с закрытием многих дорог в округе.

В Бел.Ру пожаловались на состояние трассы от села Белый Колодезь до села Заломное. На дороге втрое увеличился поток машин из-за закрытия многих дорог в Шебекинском горокруге. Из-за нагрузки на дороге возникли ямы.

Поток машин большой. Дорога разбита. Люди едут в Белгород, Корочу, Старый и Новый Оскол. Пожалуйста, услышьте нас.
местный житель
Фото: Bel.ru

Напомним, что в Белгороде возле элитного ЖК после прокладки коммуникаций проваливается дорога. Такая ситуация наблюдается на улице Пушкина. Местные жители отмечают, что дорога проваливается уже не в первый раз.

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#Объездная дорога#Ямы#Ямы на дороге#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Алина Харина
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