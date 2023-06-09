Белгородскому хладокомбинату запретили «любить Воронеж»

Исходя из материалов дела, белгородская компания пыталась оспорить в суде по интеллектуальным правам решение Роспатента, принятое в результате рассмотрения возражения общества «Янтарь». Воронежцы выступали против предоставления правовой охраны товарному знаку «Я люблю Воронеж». По их мнению, использование данной маркировки вводит потребителей в заблуждение: