Белгородскому хладокомбинату запретили «любить Воронеж»

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
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Updated Сегодня, 15:33
Участниками дела являлась АО «Белгородский хладокомбинат, АО „Янтарь“, воронежское предприятие по производству продуктов питания, и федеральная служба интеллектуальной собственности.
Исходя из материалов дела, белгородская компания пыталась оспорить в суде по интеллектуальным правам решение Роспатента, принятое в результате рассмотрения возражения общества «Янтарь». Воронежцы выступали против предоставления правовой охраны товарному знаку «Я люблю Воронеж». По их мнению, использование данной маркировки вводит потребителей в заблуждение:
С появлением мороженого с названием «Я люблю Воронеж» в первую очередь жители города считают, что данный товар производит АО «Янтарь», т к. в городе Воронеже это единственное предприятие по производству мороженого. За пределами города Воронежа потребители считают, что производитель из Воронежа. Мороженое под названием «Я люблю Воронеж» формирует у потребителя ложное представление о месте происхождения товара и его производителе. АО «Белгородский хладокомбинат» имитирует связь места производства мороженого с городом Воронежем, намеренно использует упаковку с названием «Я люблю Воронеж», вводя потребителя в заблуждение.
Согласно решению суда, недобросовестная конкуренция путём введения в заблуждение в отношении места производства и изготовителя товара не допускается. Общество «Янтарь» хотело защитить свой продукт, бренд, зарегистрировав географическое указание.
30 мая Верховный суд РФ, изучив материалы дела, отказал белгородской компании в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании по экономическим спорам.