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Белгородскому хладокомбинату запретили «любить Воронеж»

9 июня 2023, 15:31
Фото: 1MI
Речь идёт о товарном знаке «Я люблю Воронеж». Именно его суд по интеллектуальным правам запретил использовать белгородскому хладокомбинату по заявлению воронежской продуктовой компании. Соответствующие документы появились на сайте арбитражного суда РФ.

Участниками дела являлась АО «Белгородский хладокомбинат, АО „Янтарь“, воронежское предприятие по производству продуктов питания, и федеральная служба интеллектуальной собственности.

Исходя из материалов дела, белгородская компания пыталась оспорить в суде по интеллектуальным правам решение Роспатента, принятое в результате рассмотрения возражения общества «Янтарь». Воронежцы выступали против предоставления правовой охраны товарному знаку «Я люблю Воронеж». По их мнению, использование данной маркировки вводит потребителей в заблуждение:

С появлением мороженого с названием «Я люблю Воронеж» в первую очередь жители города считают, что данный товар производит АО «Янтарь», т к. в городе Воронеже это единственное предприятие по производству мороженого. За пределами города Воронежа потребители считают, что производитель из Воронежа. Мороженое под названием «Я люблю Воронеж» формирует у потребителя ложное представление о месте происхождения товара и его производителе. АО «Белгородский хладокомбинат» имитирует связь места производства мороженого с городом Воронежем, намеренно использует упаковку с названием «Я люблю Воронеж», вводя потребителя в заблуждение.
Фото: hlado.ru

Согласно решению суда, недобросовестная конкуренция путём введения в заблуждение в отношении места производства и изготовителя товара не допускается. Общество «Янтарь» хотело защитить свой продукт, бренд, зарегистрировав географическое указание.

30 мая Верховный суд РФ, изучив материалы дела, отказал белгородской компании в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании по экономическим спорам.

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