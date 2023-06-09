Белгородский предприниматель требует взыскать с ДСК Егорова 9 млн рублей убытков

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
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В документах отмечается, что долгое время иск Яковлевой не принимали к производству: первое исковое заявление женщины поступило в суд ещё в марте. Причина в том, что предприниматель не предоставляла нужные документы, но седьмого июня ситуация была исправлена.
Стороны дела, АО «Домостроительная компания» и ИП, пригласили на собеседование 13 июля. Тогда же назначили и предварительное заседание. Отмечается, что участники судебного разбирательства могут принять меры к урегулированию спора мирным путем.
Максим Егоров является владельцем компаний ООО «СК „Дом“», ООО «ДСК», ООО «УМ „ДСК““ и совладельцем той самой АО „ДСК“. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий: в 2022 году общество заработало чистой прибыли на 1,4 млн рублей. Это в два раза меньше, чем в 2021 году.