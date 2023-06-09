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Белгородский предприниматель требует взыскать с ДСК Егорова 9 млн рублей убытков

9 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI
В Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Домостроительная компания» обратилась ИП Вера Яковлева. С компании депутата горсовета Максима Егорова женщина требует взыскать 9,2 млн рублей убытков.

В документах отмечается, что долгое время иск Яковлевой не принимали к производству: первое исковое заявление женщины поступило в суд ещё в марте. Причина в том, что предприниматель не предоставляла нужные документы, но седьмого июня ситуация была исправлена.

Стороны дела, АО «Домостроительная компания» и ИП, пригласили на собеседование 13 июля. Тогда же назначили и предварительное заседание. Отмечается, что участники судебного разбирательства могут принять меры к урегулированию спора мирным путем.

Максим Егоров является владельцем компаний ООО «СК „Дом“», ООО «ДСК», ООО «УМ „ДСК““ и совладельцем той самой АО „ДСК“. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий: в 2022 году общество заработало чистой прибыли на 1,4 млн рублей. Это в два раза меньше, чем в 2021 году.

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