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Published Сегодня, 13:08

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Белгородским дружинникам предлагают подписать контракт без даты

9 июня 2023, 13:08
Фото: 1MI
Об этом редакции Go31 рассказал участник ополчения Белгородской области.

Как сообщает издание, бойцам народной дружины предлагают подписать «Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве». Документ не содержит сроков и положений, которые бы защищали бойцов при ранении и гибели. Дату якобы должны поставить после подписания, рассказал изданию участник ополчения.

Фото: Bel.ru

Как отметил участник дружины, добровольцы сейчас эвакуируют людей, патрулируют города, охраняют важные объекты: «Что нам сейчас предлагают в контракте? Обязанностей вагон, а прав и гарантий никаких. Да ещё и подписывать нужно только с одной стороны, оставив экземпляр себе на память. Другая же сторона подпись ставить не будет. Нам, исключительно добровольцам, плюнули в лицо».

По словам мужчины, многие из состава добровольной дружины приняли решение уйти, так как не хотят мириться с тем, что им предлагают контракты без гарантий: «Мы надеемся, что областная дума примет закон об ополченцах в течение четырёх-пяти дней».

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#Алина Харина#Дружина#Контракт#Общество#Белгородская область
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