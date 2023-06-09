Белгородским дружинникам предлагают подписать контракт без даты

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Как сообщает издание, бойцам народной дружины предлагают подписать «Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве». Документ не содержит сроков и положений, которые бы защищали бойцов при ранении и гибели. Дату якобы должны поставить после подписания, рассказал изданию участник ополчения.
Как отметил участник дружины, добровольцы сейчас эвакуируют людей, патрулируют города, охраняют важные объекты: «Что нам сейчас предлагают в контракте? Обязанностей вагон, а прав и гарантий никаких. Да ещё и подписывать нужно только с одной стороны, оставив экземпляр себе на память. Другая же сторона подпись ставить не будет. Нам, исключительно добровольцам, плюнули в лицо».
По словам мужчины, многие из состава добровольной дружины приняли решение уйти, так как не хотят мириться с тем, что им предлагают контракты без гарантий: «Мы надеемся, что областная дума примет закон об ополченцах в течение четырёх-пяти дней».