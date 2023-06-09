Белгородским дружинникам предлагают подписать контракт без даты

Как отметил участник дружины, добровольцы сейчас эвакуируют людей, патрулируют города, охраняют важные объекты: «Что нам сейчас предлагают в контракте? Обязанностей вагон, а прав и гарантий никаких. Да ещё и подписывать нужно только с одной стороны, оставив экземпляр себе на память. Другая же сторона подпись ставить не будет. Нам, исключительно добровольцам, плюнули в лицо».