Артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ на границе с Белгородской областью

Военные разведали обстановку с помощью дронов, запущенных в воздух, затем расчёты гаубиц МСТА-Б уничтожили обнаруженный опорный пункт. По словам командира батареи, разведка сначала выявляет цель, после чего докладывает об этом. Бойцы выезжают на огневые точки и наносят удары при содействии разведки.