Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью. Удалось уничтожить украинский опорный пункт в лесном массиве и оператора беспилотника.
Военные разведали обстановку с помощью дронов, запущенных в воздух, затем расчёты гаубиц МСТА-Б уничтожили обнаруженный опорный пункт. По словам командира батареи, разведка сначала выявляет цель, после чего докладывает об этом. Бойцы выезжают на огневые точки и наносят удары при содействии разведки.
Как добавил военнослужащий, работа была по взводному опорному пункту и оператору БПЛА. Их уничтожили. Опорные пункты вдоль российско-украинской границы уничтожаются. Бойцы прикрывают как разведчиков, так и пехоту.
Обстановка, со слов командира, всё время напряжённая. Постоянно работают миномёты, ведётся обстрел из танков. За час противник может поменять несколько огневых позиций и бить по одному населённому пункту с разных сторон.