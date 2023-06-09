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Артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ на границе с Белгородской областью

9 июня 2023, 08:40
Фото: РИА «Новости»
ВС РФ уничтожили украинский опорный пункт и оператора беспилотника. Опорный пункт ВСУ обнаружили в лесном массиве, сообщил РИА «Новости» командир батареи.
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СВО

Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью. Удалось уничтожить украинский опорный пункт в лесном массиве и оператора беспилотника.

Военные разведали обстановку с помощью дронов, запущенных в воздух, затем расчёты гаубиц МСТА-Б уничтожили обнаруженный опорный пункт. По словам командира батареи, разведка сначала выявляет цель, после чего докладывает об этом. Бойцы выезжают на огневые точки и наносят удары при содействии разведки.

Как добавил военнослужащий, работа была по взводному опорному пункту и оператору БПЛА. Их уничтожили. Опорные пункты вдоль российско-украинской границы уничтожаются. Бойцы прикрывают как разведчиков, так и пехоту.

Обстановка, со слов командира, всё время напряжённая. Постоянно работают миномёты, ведётся обстрел из танков. За час противник может поменять несколько огневых позиций и бить по одному населённому пункту с разных сторон.

Видео: РИА «Новости»
Два дрона-камикадзе сбили на границе в соседней с Белгородской области
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#Наталья Корявых#Видео#Белгородская область#СВО#Спецоперация#Приграничье#Артиллерия#ВС РФ
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