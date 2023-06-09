50 хаски из Шебекино эвакуируют в безопасное место

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
50 хаски, которые оставались в Шебекино под обстрелами, помогут вывезти в безопасное место. Из-за обстановки в городе забрать собак не получалось. Пока владельцам передали 200 кг корма, чтобы дождаться эвакуации.
Помощь приюту оказал «Народный фронт». Корм хаски привезли волонтёры. Как уточняет Telegram-канал SHOT, новый участок нашли, осталось смонтировать вольеры и разобраться с юридическими моментами.
После того, как в СМИ появилась информация о приюте в обстреливаемом городе, к владельцу Роману приехали активисты. Они привезли не только корм, но и пообещали оказать помощь в переезде на новый участок.
Собак Роман в силах вывезти сам, но потребуется помощь в перемещении будок, вагончиков и стройматериалов. Переезд ожидается в ближайшие дни.