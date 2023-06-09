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50 хаски из Шебекино эвакуируют в безопасное место

9 июня 2023, 07:59
Фото: Telegram-канал правительства Белгородской области
Из-за обстановки в городе хозяева не могли вывезти собак. Им оказали помощь и привезли 200 кг корма, чтобы дождаться времени отъезда, сообщили в региональном правительстве.

50 хаски, которые оставались в Шебекино под обстрелами, помогут вывезти в безопасное место. Из-за обстановки в городе забрать собак не получалось. Пока владельцам передали 200 кг корма, чтобы дождаться эвакуации.

Помощь приюту оказал «Народный фронт». Корм хаски привезли волонтёры. Как уточняет Telegram-канал SHOT, новый участок нашли, осталось смонтировать вольеры и разобраться с юридическими моментами.

После того, как в СМИ появилась информация о приюте в обстреливаемом городе, к владельцу Роману приехали активисты. Они привезли не только корм, но и пообещали оказать помощь в переезде на новый участок.

Собак Роман в силах вывезти сам, но потребуется помощь в перемещении будок, вагончиков и стройматериалов. Переезд ожидается в ближайшие дни.

Видео: Telegram-канал SHOT
Белгородцы просят вывезти животных из шебекинского приюта в безопасное место
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Приют для животных#Общество#Приграничье#Обстрелы#Хаски#Обстрел#СВО#Видео
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