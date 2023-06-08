Жителям 4-й очереди Новой жизни в Белгороде предлагают отказаться от парковки у домов

«Фонарь» опубликовал выдержку из оповещения о публичных слушаниях по поводу изменения нормы парковочных мест на квартиру в четвёртой очереди в ЖК «Новая жизнь». Согласно тексту документа первоначальную норму планируют снизить с 1,5 машино-мест на квартиру до нуля. Слушания назначены на 19 июня. Документ подписала Кристина Пасика — председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.