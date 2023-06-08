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Жителям 4-й очереди Новой жизни в Белгороде предлагают отказаться от парковки у домов

8 июня 2023, 14:59
Фото: Сообщество ВК «АО СЗ „Дирекция ЮЗР“ /квартиры, дома, таунхаусы»
Об этом сообщает «Фонарь» со ссылкой на владелицу квартиры в ЖК «Новая жизнь» четвёртой очереди.

«Фонарь» опубликовал выдержку из оповещения о публичных слушаниях по поводу изменения нормы парковочных мест на квартиру в четвёртой очереди в ЖК «Новая жизнь». Согласно тексту документа первоначальную норму планируют снизить с 1,5 машино-мест на квартиру до нуля. Слушания назначены на 19 июня. Документ подписала Кристина Пасика — председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Фото: Fonar.tv

Собственники квартир негодуют — дирекция ЮЗР не оповещала их о встрече. Ранее долгострой посещал губернатор Вячеслав Гладков. Он поручил решить вопрос с количеством парковок.

Напомним, у белгородцев возникало немало вопросов к застройщику ЖК. Сдать дома четвёртой очереди планировалось до конца 2022 года. Однако обещание в итоге не выполнили. На сегодняшний день стройку планируют завершить к 1 сентября 2023 года.

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#Таисия Некрасова#Застройщик#Новая жизнь#Микрорайон Новая жизнь#Дирекция ЮЗР#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Город#Вячеслав Гладков#Кристина Пасика
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