Жители белгородского посёлка останутся без воды на шесть недель

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
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Updated Сегодня, 19:54
Сегодня, 8 июня, жители посёлка Пролетарский в Ракитянском районе обратились в Бел.Ру с просьбой помочь осветить появившуюся в их населённом пункте проблему: уже две недели воду включают только раз в день.
До губернатора также дошло обращение белгородцев. Он прокомментировал эту ситуацию в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору». Вячеслав Гладков отметил, что быстро решить эту проблему всё же не выйдет: чтобы жителям посёлка нормально искупаться, придётся ждать шесть недель.
Всю ночь получал большое количество звонков в приёмную, поэтому с утра поручил директору водоканала разобраться. Он доложил, что там нужно проложить почти два километра трубы. Работы выполнят в течение шести недель.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области