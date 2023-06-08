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Жители белгородского посёлка останутся без воды на шесть недель

8 июня 2023, 19:52
Фото: 1MI
В посёлке Пролетарский уже две недели включают воду один раз в сутки, однако на постоянной основе подать водоснабжение смогут только через шесть недель.
Сюжет
Вода

Сегодня, 8 июня, жители посёлка Пролетарский в Ракитянском районе обратились в Бел.Ру с просьбой помочь осветить появившуюся в их населённом пункте проблему: уже две недели воду включают только раз в день.

До губернатора также дошло обращение белгородцев. Он прокомментировал эту ситуацию в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору». Вячеслав Гладков отметил, что быстро решить эту проблему всё же не выйдет: чтобы жителям посёлка нормально искупаться, придётся ждать шесть недель.

Всю ночь получал большое количество звонков в приёмную, поэтому с утра поручил директору водоканала разобраться. Он доложил, что там нужно проложить почти два километра трубы. Работы выполнят в течение шести недель.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Вода#Отключение воды#Общество#Белгородская область#Ракитянский район#Вячеслав Гладков
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