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«Здесь будет боевое звено»: зачем штаб Захара Прилепина открылся в Белгороде?

8 июня 2023, 14:26
Фото: Bel.ru

Штаб Захара Прилепина открылся в Белгороде

По словам организаторов, конкретно в этом прифронтовом регионе у «прилепинцев» задачи будут особыми.

«Наверное, администрации неудобно»

На открытие штаба в Белгороде приехал руководитель аппарата Прилепина Дмитрий Манохин. И хотя представился он «скромным слугой», но слово взял первым. Начал Манохин с того, что поблагодарил всех присутствующих. И отметил, что их могло бы быть больше.

Мне очень приятно, что здесь есть люди, поддерживающие штаб. Хотя мы всё понимаем и наблюдаем, что сегодня должно быть намного больше прессы. Но, наверное, прессе и администрации неудобно, когда появляются люди, которые хотят помочь.
Дмитрий Манохин

На открытии действительно было не так много человек — это видно на фото. А журналистов пришло и вовсе двое, включая корреспондента Бел.Ру.

Фото: Bel.ru

«Здесь будет боевое звено»

Манохин заявил, что белгородский штаб станет 21-м по счёту в стране. Цель «прилепинцев» — помогать людям и населению, в том числе и администрации. Открыты штабы в Хабаровске, Чите, Нижнем Новгороде, на Кавказе и ещё во многих местах. Как отметил Манохин, «география только расширяется».

Я думаю, у всех вопрос — чем мы вообще занимаемся? Основная тематика — гуманитарная помощь. Но тут можно всегда сказать, что есть лидирующие партии, которые привозят тоннами на склады. Но фонд с 2014 года спокойно возит гуманитарную помощь на Донбасс, и нигде это не афишируют, пытаясь показать своё «я». И когда началась специальная военная операция, мы убедились, что надо работать слаженно.
Дмитрий Манохин

И для того, чтобы собранная волонтёрами помощь не пылилась на складах, а распределялась по нуждам, штабы открылись в Херсонской и Запорожской областях, в ЛНР и ДНР, и даже в Харьковской области, где «прилепинцы» работают по сей день.

Кроме того, штабы занимаются расследованиями. Так, принимаются жалобы от местных жителей. И если решить проблему на региональном уровне не получаются, на помощь зовут сенаторов и депутатов.

Сергей Безденежный, сенатор от Хабаровского края, он сейчас руководит. Как вы знаете, Захар ранен — у нас руководитель боевой. Враги его не достали на фронте, он действующий офицер Росгвардии. Они достали его в Нижнем Новгороде, в отпуске. Но ничего, он жив-здоров и скоро вернётся в бой. Он просил передать самые тёплые слова с большой надеждой, что здесь будет боевое звено.
Дмитрий Манохин
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«Настали сложные времена»

Особая задача, которую поставили перед собой «прилепинцы» в Белгороде — поднятие патриотизма. По словам Манохина, сейчас с этим проблемы, а называться патриотом стало «немодно».

Через три дня после начала Великой Отечественной была написана песня «Вставай, страна огромная!» У нас прошло год и четыре месяца. Мы с вами на телевидении видим фильмы о наших героях, которые сейчас в 40 километрах отсюда защищают нас с вами? Мы их не наблюдаем. Спектакли: единственный, который у нас прошёл, — это позавчера в Норильске, чуть ли не подпольно, по пьесе Захара Прилепина. Это был первый, который реально поставили. Но поставили с каким боем: дважды снимали главного режиссёра, многие актёры отказывались выступать, по неизвестным причинам. Впрочем, причины известны, — по тем же, по каким сегодня прессы нет. Мы понимаем.
Дмитрий Манохин

Манохин заверил, что патриоты есть, но по «Муз ФМ» мы их, к сожалению, не увидим: всё эфирное время, по его словам, занято уже другими персонажами.

Мы там увидим Филиппа Киркорова, который нам рассказывает, как за три миллиона он живот подтянул и как за шесть миллионов он ягодицы сделал округлые. Вот это мы с вами можем наблюдать. А вот то, что нас тревожит, что мы видели в пять утра здесь, мы это не наблюдаем и не можем понять.
Дмитрий Манохин

Подытожив, Манохин заявил, что всем людям нужно объединиться — другого выхода у нас нет.

Всё хорошее должно объединиться. Есть сложные времена, и настали сложные времена. И если сейчас мы будем показывать, у кого толще и длиньше, то мы уже знаем, что мы получим. Нам нужно консолидироваться! Некогда нам. Люди наши погибают.
Дмитрий Манохин

Последнее слово, которое сказал Манохин на открытии, — «очнёмся».

Фото: Bel.ru

«Мы сосредоточим силы на Белгородской области»

Высказался и глава белгородского штаба Пётр Горбунов. Он заявил, что намерен помочь территориальной самообороне с получением нужного статуса, который бы позволил помогать военным при необходимости.

Это сеть соратников, объединённых общей идей. Нам уже по заявкам выделили из Краснодара мешки для укрепов. Белгород — единственная область, не считая новоприобретённых, где мы напрямую испытываем серьёзную военную угрозу, не только бомбёжек, но и вторжения со стороны врага. И сосредоточены наши усилия будут на Белгородской области и на помощи подразделениям, которые работают здесь.
Пётр Горбунов

Горбунов добавил, что у штаба есть вопросы к организации безопасности в регионе, и ситуацию они хотят поменять в лучшую сторону.

Безусловно, мы не говорим, что все проблемы мы решим. Но содействием и освещением «болезненных точек» мы займёмся. Там, где уместно, ведь мы не занимаемся критиканством.
Пётр Горбунов
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