«Здесь будет боевое звено»: зачем штаб Захара Прилепина открылся в Белгороде?

И для того, чтобы собранная волонтёрами помощь не пылилась на складах, а распределялась по нуждам, штабы открылись в Херсонской и Запорожской областях, в ЛНР и ДНР, и даже в Харьковской области, где «прилепинцы» работают по сей день.