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Выплаты, штрафы за скорость на фоне обстрелов, дело бизнесменов: итоги дня

8 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородцы получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, штрафы водителям, вывозившим людей из Шебекинского округа, могут пересмотреть, а бывший адвокат экс-мэра Иванова заявила, что не защищает бизнесменов Тебекина и Бобрицкого.

Выплаты белгородцам

Белгородцы получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества первой необходимости. Уточняется, что эту сумму получит каждый член семьи. Выплаты стартуют со следующей недели.

Их получат жители Шебекинского и Грайворонского горокругов. Как сообщают власти региона, делается всё, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей.

Белгородцы получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества
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Штрафы водителям

Водители, вывозившие людей из Шебекинского горокруга и получившие штрафы за превышение скорости, смогут добиться их пересмотра. Речь идёт о штрафах, полученных в период с 1 по 6 июня.

Автовладельцы могут обратиться в отделение ГИБДД на улице Чумичова, 102а. До этого белгородцы просили списать штрафы водителям, спасавшим людей из-под обстрелов.

Вывозившие из Шебекино людей водители могут добиться пересмотра штрафов ГИБДД
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Дело бизнесменов

Бывший адвокат экс-мэра Иванова Елена Палымова сообщила, что делом бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого не занимается. Ранее юрист опубликовала пост, в котором некоторые увидели намёки на уголовное дело против бизнесменов.

Палымова заявила, что с фигурантами дела незнакома. Однако догадки о связи с ними частично подтвердились — адвокат защищает другого фигуранта данного уголовного дела, но кого именно, не сказала.

Адвокат Палымова: С Тебекиным и Бобрицким не знакома и никогда не общалась
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