Выплаты, штрафы за скорость на фоне обстрелов, дело бизнесменов: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородцы получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества первой необходимости. Уточняется, что эту сумму получит каждый член семьи. Выплаты стартуют со следующей недели.
Их получат жители Шебекинского и Грайворонского горокругов. Как сообщают власти региона, делается всё, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей.
Водители, вывозившие людей из Шебекинского горокруга и получившие штрафы за превышение скорости, смогут добиться их пересмотра. Речь идёт о штрафах, полученных в период с 1 по 6 июня.
Автовладельцы могут обратиться в отделение ГИБДД на улице Чумичова, 102а. До этого белгородцы просили списать штрафы водителям, спасавшим людей из-под обстрелов.
Бывший адвокат экс-мэра Иванова Елена Палымова сообщила, что делом бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого не занимается. Ранее юрист опубликовала пост, в котором некоторые увидели намёки на уголовное дело против бизнесменов.
Палымова заявила, что с фигурантами дела незнакома. Однако догадки о связи с ними частично подтвердились — адвокат защищает другого фигуранта данного уголовного дела, но кого именно, не сказала.