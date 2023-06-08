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ВСУ вновь обстреляли город Шебекино

8 июня 2023, 17:35
Фото: 1MI
Жителей попросили спрятаться в укрытия.
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Обстрел

Сегодня, 8 июня, в 20:02 жители города Шебекино получили СМС-оповещения об обстреле от РСЧС. Белгородцев попросили срочно спрятаться в укрытия.

Официальной информации о последствиях в результате обстрела пока нет.

Вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об обстреле села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших среди мирного населения нет, однако зафиксированы повреждения на территории производственной базы. Также осколками была повреждена газовая труба. На место выехали аварийные и оперативные службы.

Под обстрел ВСУ попало белгородское село
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#Александра Склярова#РСЧС#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Шебекино#Шебекинский горокруг
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