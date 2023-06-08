ВСУ вновь обстреляли город Шебекино

Вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об обстреле села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших среди мирного населения нет, однако зафиксированы повреждения на территории производственной базы. Также осколками была повреждена газовая труба. На место выехали аварийные и оперативные службы.