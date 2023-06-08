Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:28

Published Сегодня, 20:28

Modified Сегодня, 20:30

Updated Сегодня, 20:30

Изображение материала

Всем жителям отселённых населённых пунктов положены единовременные выплаты

8 июня 2023, 20:28
Фото: 1MI
Губернатор объявил жителям, что выплаты получат все отселённые белгородцы.

Вчера, 7 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шебекинцам положены единоразовые выплаты: уже с 8 июня жителям начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч рублей получат жители тех населённых пунктов, в которые закрыт въезд.

Однако у белгородцев всё равно возникло несколько вопросов. Например, выплаты положены только шебекинцам или жителям других отселённых сёл тоже?

На этот вопрос глава региона ответил в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору». Он заявил, что единоразовые выплаты получат все жители тех населённых пунктов, где введён режим ЧС.

Белгородская область получила федеральные деньги на выплаты отселённым белгородцам
Узнать подробнее
Читайте также:
Что нужно жителям Шебекинского округа для получения выплат?Стали известны суммы выплат для жителей Шебекинского горокругаОтселённым белгородцам назначат единовременные выплаты
#Александра Склярова#Единовременная выплата#Единовременная денежная выплата#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
«Здесь будет боевое звено»: зачем штаб Захара Прилепина открылся в Белгороде?
Сегодня, 14:26
Белгородская область приняла участие в «Неделе российского ритейла 2023»
Сегодня, 13:05
Экс-мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют в новых взятках
Сегодня, 16:42
На территории Шебекинского городского округа энергетики провели специальный Штаб
Сегодня, 12:51
Белгородцы получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества
Сегодня, 11:48
Отличившихся участников региональной самообороны могут наградить
Сегодня, 19:14