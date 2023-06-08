Всем жителям отселённых населённых пунктов положены единовременные выплаты

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
Вчера, 7 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шебекинцам положены единоразовые выплаты: уже с 8 июня жителям начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч рублей получат жители тех населённых пунктов, в которые закрыт въезд.
Однако у белгородцев всё равно возникло несколько вопросов. Например, выплаты положены только шебекинцам или жителям других отселённых сёл тоже?
На этот вопрос глава региона ответил в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору». Он заявил, что единоразовые выплаты получат все жители тех населённых пунктов, где введён режим ЧС.