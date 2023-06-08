Всем жителям отселённых населённых пунктов положены единовременные выплаты

Вчера, 7 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шебекинцам положены единоразовые выплаты: уже с 8 июня жителям начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч рублей получат жители тех населённых пунктов, в которые закрыт въезд.