Возле элитного ЖК в Белгороде после прокладки коммуникаций проваливается дорога

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Telegram-канал Бел.Ру прислали фото ул. Пушкина, а именно участка дороги возле элитного жилого комплекса. Как рассказал подписчик, дорога проваливается уже не в первый раз.
Это после прокладки коммуникаций. Совсем недавно устраняли провал. Не прошло и двух недель.
Читатель Бел.Ру
Напомним, как рассказали в мэрии областного центра, на улицах города в 2022 году не выполнили ряд ремонтных работ. Также не провели мероприятия по благоустройству территорий, выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству общественных пространств.
А в сфере ЖКХ не были освоены средства по переселению граждан из аварийного жилого фонда.