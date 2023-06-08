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Возле элитного ЖК в Белгороде после прокладки коммуникаций проваливается дорога

8 июня 2023, 09:30
Фото: Bel.ru
Фото происходящего прислал подписчик Бел.Ру. По словам читателя, дорога начала проседать после прокладки коммуникаций.

В Telegram-канал Бел.Ру прислали фото ул. Пушкина, а именно участка дороги возле элитного жилого комплекса. Как рассказал подписчик, дорога проваливается уже не в первый раз.

Фото: Bel.ru
Это после прокладки коммуникаций. Совсем недавно устраняли провал. Не прошло и двух недель.
Читатель Бел.Ру

Напомним, как рассказали в мэрии областного центра, на улицах города в 2022 году не выполнили ряд ремонтных работ. Также не провели мероприятия по благоустройству территорий, выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству общественных пространств.

А в сфере ЖКХ не были освоены средства по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

Странный бюджет с профицитом: в Белгороде не успели с ремонтом дорог и расселением
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#Кристина Семенчук#Дорога#Яма#ЖК#Коммуникации#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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