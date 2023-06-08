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Следком возбудил уголовное дело по факту падения из окна 8-летней девочки в Брянске

8 июня 2023, 12:28
Фото: Брянская городская администрация
Трагедия произошла в Бежицком районе. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщают «Брянские новости».

В Брянске произошла трагедия — восьмилетняя девочка выпала из окна девятого этажа многоэтажки. Происшествие случилось в Бежицком районе города.

О трагедии стало известно от администрации Брянска, пишет издание. Девочка погибла утром 8 июня. Как добавили в мэрии, семья ребёнка недавно переехала в Брянск из города Людиново Калужской области.

В школу девочку не оформили, а на время летних каникул её устроили в лагерь дневного пребывания при школе №42. На месте происшествия работают чиновники из горадминистрации и следственные органы. Обстоятельства случившейся трагедии выясняются.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Брянск#Гибель ребёнка#Мэрия
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