Следком возбудил уголовное дело по факту падения из окна 8-летней девочки в Брянске

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Брянске произошла трагедия — восьмилетняя девочка выпала из окна девятого этажа многоэтажки. Происшествие случилось в Бежицком районе города.
О трагедии стало известно от администрации Брянска, пишет издание. Девочка погибла утром 8 июня. Как добавили в мэрии, семья ребёнка недавно переехала в Брянск из города Людиново Калужской области.
В школу девочку не оформили, а на время летних каникул её устроили в лагерь дневного пребывания при школе №42. На месте происшествия работают чиновники из горадминистрации и следственные органы. Обстоятельства случившейся трагедии выясняются.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.