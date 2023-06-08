В Сети появилось видео падения сбитого ПВО предмета под Белгородом

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Раннее утро 8 июня выдалось громким для жителей Белгорода и Белгородского района. Жители услышали несколько взрывов в небе в районе пяти часов утра.
Спустя время губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что система ПВО сработала по двум воздушным целям. Официальной информации о последствиях до сих пор не было, её уточняют оперативные службы.
Тем временем жители Разумного в Белгородском районе сообщают, что после взрывов в одном из МКД разбиты два окна. Помимо этого, в другом дворе прямо возле подъезда приземлился внушительных размеров обломок.
В Сети также распространяется видеозапись падения сбитого после взрыва предмета.
ПВО над Белгородом работала также 5 и 6 июня. По официальным данным, повреждения получил только транспорт.