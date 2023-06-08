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В Сети появилось видео падения сбитого ПВО предмета под Белгородом

8 июня 2023, 06:33
Фото: кадр из видео Telegram-канала SHOT
Горожане рассказали о повреждениях в результате утренней работы ПВО. По словам очевидцев, в Разумном выбиты окна в доме, сообщает Telegram-канал «Белгород № 1. Люди».
Сюжет
Пво

Раннее утро 8 июня выдалось громким для жителей Белгорода и Белгородского района. Жители услышали несколько взрывов в небе в районе пяти часов утра.

Спустя время губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что система ПВО сработала по двум воздушным целям. Официальной информации о последствиях до сих пор не было, её уточняют оперативные службы.

Тем временем жители Разумного в Белгородском районе сообщают, что после взрывов в одном из МКД разбиты два окна. Помимо этого, в другом дворе прямо возле подъезда приземлился внушительных размеров обломок.

В Сети также распространяется видеозапись падения сбитого после взрыва предмета.

ПВО над Белгородом работала также 5 и 6 июня. По официальным данным, повреждения получил только транспорт.

Фото: Telegram-канал "Белгород № 1. Люди"
Видео: Telegram-канал SHOT
Ранним утром над Белгородом сработала система ПВО
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#Инна Рогова#Пво#Взрывы#Разбитые окна#Обломки#Происшествия#Спецоперация#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Разумное#Видео
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