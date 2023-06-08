В Белгородской области выросла доля жителей с доходами выше 45 тыс. рублей

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В 2022 году в Белгородской области доля населения с доходами от 45 тыс. рублей и выше выросла до 31,9% (486 тыс. человек). Годом ранее этот показатель составлял 24,7%. За год показатель увеличился на 7,2%.
В соседней Курской области доля населения с доходами выше среднего составила 27,1% (290 тыс. человек), в 2021 году показатель составлял 20,9%. За год доля населения с доходами от 45 тыс. рублей выросла на 6,2%.
В Воронежской области показатель за год вырос на 5,4% — с 24,2% до 29,6%. В Липецкой области доля увеличилась до 30,2% с 24,2%.
Отметим, что в целом по России в 2022 году показатель составил 36,2%, рост — 6,2%.