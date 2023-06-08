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В Белгородской области выросла доля жителей с доходами выше 45 тыс. рублей

8 июня 2023, 12:58
Фото: 1MI
Исследование провела аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В Курской области доля населения с ежемесячным доходом более 45 тыс. рублей выросла на 6,2%, а в Воронежской области — на 5,4%. Подробнее — в материале.

В 2022 году в Белгородской области доля населения с доходами от 45 тыс. рублей и выше выросла до 31,9% (486 тыс. человек). Годом ранее этот показатель составлял 24,7%. За год показатель увеличился на 7,2%.

В соседней Курской области доля населения с доходами выше среднего составила 27,1% (290 тыс. человек), в 2021 году показатель составлял 20,9%. За год доля населения с доходами от 45 тыс. рублей выросла на 6,2%.

В Воронежской области показатель за год вырос на 5,4% — с 24,2% до 29,6%. В Липецкой области доля увеличилась до 30,2% с 24,2%.

Отметим, что в целом по России в 2022 году показатель составил 36,2%, рост — 6,2%.

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#Доходы#Доходы населения#Экономика#Белгородская область#Алина Харина
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