В Белгороде под колёса авто попал восьмилетний мальчик на самокате

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Белгороде 8-летний мальчик на самокате пострадал под колёсами авто. ДТП произошло накануне на улице Чумичова. Ребёнок пересекал проезжую часть и попал под колёса иномарки, за рулём которой была 37-летняя женщина. Мальчика госпитализировали.
Ещё две аварии произошли в Старом Осколе. В микрорайоне Интернациональный водитель при движении задним ходом наехал на 55-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Его разыскивают. Также на перекрёстке улиц Щепкина и Наседкина 46-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу Volvo. Пострадали оба водителя.
В Валуйском округе в селе Колосково водитель ВАЗа не уступил дорогу 18-летнему водителю мопеда, не имевшему права управления. Они столкнулись. Пострадал парень на мопеде.
В Шебекинском округе на трассе Большетроицкое — Белый Колодезь — Поляна — Протопоповка 53-летняя женщина не справилась с управлением — автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали автомобилистка и её 42-летняя пассажирка.
В Волоконовском районе на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка 55-летний водитель отечественного авто не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой. Травмы при ДТП получила 47-летняя пассажирка иномарки.
В Губкине 38-летний водитель за рулём Audi при повороте выехал на встречку и врезался в стоявший ВАЗ. В ДТП пострадала 59-летняя пассажирка отечественного авто.