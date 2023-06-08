В Белгороде под колёса авто попал восьмилетний мальчик на самокате

Ещё две аварии произошли в Старом Осколе. В микрорайоне Интернациональный водитель при движении задним ходом наехал на 55-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Его разыскивают. Также на перекрёстке улиц Щепкина и Наседкина 46-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу Volvo. Пострадали оба водителя.