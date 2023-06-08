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В Белгороде под колёса авто попал восьмилетний мальчик на самокате

8 июня 2023, 10:27
Фото: 1MI
Ребёнок ехал по проезжей части, его сбила иномарка. Мальчик попал в больницу, сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

В Белгороде 8-летний мальчик на самокате пострадал под колёсами авто. ДТП произошло накануне на улице Чумичова. Ребёнок пересекал проезжую часть и попал под колёса иномарки, за рулём которой была 37-летняя женщина. Мальчика госпитализировали.

Ещё две аварии произошли в Старом Осколе. В микрорайоне Интернациональный водитель при движении задним ходом наехал на 55-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Его разыскивают. Также на перекрёстке улиц Щепкина и Наседкина 46-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу Volvo. Пострадали оба водителя.

В Валуйском округе в селе Колосково водитель ВАЗа не уступил дорогу 18-летнему водителю мопеда, не имевшему права управления. Они столкнулись. Пострадал парень на мопеде.

В Шебекинском округе на трассе Большетроицкое — Белый Колодезь — Поляна — Протопоповка 53-летняя женщина не справилась с управлением — автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали автомобилистка и её 42-летняя пассажирка.

В Волоконовском районе на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка 55-летний водитель отечественного авто не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой. Травмы при ДТП получила 47-летняя пассажирка иномарки.

В Губкине 38-летний водитель за рулём Audi при повороте выехал на встречку и врезался в стоявший ВАЗ. В ДТП пострадала 59-летняя пассажирка отечественного авто.

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