Универмаг «Маяк» отсудил назад часть долга белгородскому ЦЭБу

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
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Updated Сегодня, 09:30
ООО «Центр экологической безопасности» обратилось в арбитражный суд области с иском к АО «Универмаг Маяк». ЦЭБ требовал взыскать с универмага 4 млн 490 тыс. 434 рубля долга по оплате за коммунальную услугу по обращению с ТКО за период с 1 января 2019 года по 31 августа 2020 года, а также 547 тыс. 241 рубль неустойки за период с 11 февраля 2019 года по 11 сентября 2020 года.
29 июля 2022 года исковые требования ЦЭБа суд удовлетворил частично. С «Маяка» было взыскано 4 млн 490 тыс. 434 рубля долга, 544 тыс. 104 рубля неустойки.
Не согласившись с принятым решением, «Маяк» обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить. В обосновании жалобы в компании указали, что складируют ТКО в контейнере объёмом 8 куб.м, находящемся на закрытой территории, въезд на которую осуществляется через КПП, шлагбаум, с регистрацией транспорта в журнале. При этом истец не предоставил доказательства того, что он обладает специализированным транспортом для вывоза контейнера такого объёма, путевых листов, маршрутных журналов, которыми можно подтвердить факт оказания услуги. Вывоз ТКО ответчика с 1 апреля 2010 года осуществляло ООО «ТК „Экотранс“». Оказанные услуги оплачены в полном объёме.
28 октября 2022 года от ЦЭБа поступило возражение на апелляционную жалобу. В возражении оператор указал, что акты о доставке подтверждают вывоз ТКО с площадки накопления. ООО «ТК „Экотранс“» оказывает услуги по обращению с отходами, не относящимися к ТКО.
18 ноября прошлого года от универмага поступили пояснения к апелляционной жалобе с приложением копии технического паспорта здания, согласно которым торговая площадь объекта составляет 3998,5 кв. м. Позже от ЦЭБа поступила позиция, согласно которой расчёт цены иска произведён по общей площади объекта, а не по торговой, так как сведения техпаспорта у истца отсутствовали.
В ходе судебного разбирательства решение Арбитражного суда области изменили — с универмага в пользу ЦЭБа должны взыскать 1 млн 786 тыс. 370 рублей долга, а также 218 тыс. 29 рублей неустойки. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражном суде Центрального округа в течение двух месяцев.