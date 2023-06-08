Универмаг «Маяк» отсудил назад часть долга белгородскому ЦЭБу

Не согласившись с принятым решением, «Маяк» обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить. В обосновании жалобы в компании указали, что складируют ТКО в контейнере объёмом 8 куб.м, находящемся на закрытой территории, въезд на которую осуществляется через КПП, шлагбаум, с регистрацией транспорта в журнале. При этом истец не предоставил доказательства того, что он обладает специализированным транспортом для вывоза контейнера такого объёма, путевых листов, маршрутных журналов, которыми можно подтвердить факт оказания услуги. Вывоз ТКО ответчика с 1 апреля 2010 года осуществляло ООО «ТК „Экотранс“». Оказанные услуги оплачены в полном объёме.