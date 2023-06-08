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У пригородного поезда Томаровка — Белгород появится утренний рейс

8 июня 2023, 08:44
Фото: минтранс Белгородской области
Электричка начнёт курсировать с 14 июня. Из Томаровки поезд отправляется в 7:23, а в Белгород прибывает в 8:29, сообщили в областном минтрансе.

У пригородного поезда Томаровка — Белгород появится утренний рейс. Его введут в расписание с 14 июня. Курсировать электричка будет по утрам по будням.

Поезд № 6009 «Томаровка — Белгород» будет отправляться из Томаровки в 7:23. В Белгород электричка прибывает в 8:29. Останавливаться поезд будет на платформах Заречка, Новая жизнь, УСК Хоркиной, Белгород-Сумской, Рынок Салют в городской черте.

Вернуться в Томаровку пассажиры также смогут на поезде. Электричка № 6078 «Разумное — Томаровка» отправляется из Белгорода в 17:32, а на конечную остановку прибывает в 18:30.

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#Наталья Корявых#Поезд#Дорога#Транспорт#Пассажир#Пассажиры#Белгородская область#Белгород#Томаровка#Электричка#Пригородный поезд
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