У пригородного поезда Томаровка — Белгород появится утренний рейс

Поезд № 6009 «Томаровка — Белгород» будет отправляться из Томаровки в 7:23. В Белгород электричка прибывает в 8:29. Останавливаться поезд будет на платформах Заречка, Новая жизнь, УСК Хоркиной, Белгород-Сумской, Рынок Салют в городской черте.