Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
У пригородного поезда Томаровка — Белгород появится утренний рейс. Его введут в расписание с 14 июня. Курсировать электричка будет по утрам по будням.
Поезд № 6009 «Томаровка — Белгород» будет отправляться из Томаровки в 7:23. В Белгород электричка прибывает в 8:29. Останавливаться поезд будет на платформах Заречка, Новая жизнь, УСК Хоркиной, Белгород-Сумской, Рынок Салют в городской черте.
Вернуться в Томаровку пассажиры также смогут на поезде. Электричка № 6078 «Разумное — Томаровка» отправляется из Белгорода в 17:32, а на конечную остановку прибывает в 18:30.