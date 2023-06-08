ТЦ в центре Белгорода выставили на продажу за 99 млн рублей

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
ТЦ «Гостинный двор 2» в областном центре пытаются реализовать через сайт бесплатных объявлений. Здание находится на пересечении пешеходных улиц Народного Бульвара и 50-летия Белгородской области.
С молотка уходит двухэтажный торговый центр с полноценным цокольным этажом. Собственники также рассматривают вариант продажи помещений на этажах. Площадь одного этажа — 300 кв. м.
Общая площадь ТЦ составляет 1200 «квадратов». Имущество оценили в 99 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что на Гражданском проспекте, 59 в Белгороде продают арт-клуб «Студия». Его площадь — 1223 кв. м. Стоимость — 55 млн рублей.