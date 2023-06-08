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ТЦ в центре Белгорода выставили на продажу за 99 млн рублей

8 июня 2023, 12:28
Фото: "Авито"
Двухэтажный торговый центр продают собственники. Они рассматривают как комплексную продажу здания, так и поэтажную.

ТЦ «Гостинный двор 2» в областном центре пытаются реализовать через сайт бесплатных объявлений. Здание находится на пересечении пешеходных улиц Народного Бульвара и 50-летия Белгородской области.

С молотка уходит двухэтажный торговый центр с полноценным цокольным этажом. Собственники также рассматривают вариант продажи помещений на этажах. Площадь одного этажа — 300 кв. м.

Общая площадь ТЦ составляет 1200 «квадратов». Имущество оценили в 99 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что на Гражданском проспекте, 59 в Белгороде продают арт-клуб «Студия». Его площадь — 1223 кв. м. Стоимость — 55 млн рублей.

Эпоха уходит с молотка: белгородский арт-клуб «Студия» продают за 55 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Продают#ТЦ#Гостинный двор#Лот#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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