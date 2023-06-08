Штаб Прилепина выделил 12 тыс. мешков для создания укреплений в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Мешки придут из Краснодара: они будут набиваться песком и использоваться для создания укреплений в Белгородской области. Примерное их число — 12 тыс. штук. По словам Пётра Горбунова, для нашего региона это особенно важно.
Белгород — единственная область в РФ, не считая новоприобретённых, где мы испытываем угрозу не только бомбёжек, но и вторжения врага.
Пётр Горбунов
Горбунов добавил, что российская армия оказалась не совсем готова к тому типу конфликта, с которым в итоге столкнулась. На помощь пришли волонтёры: ситуация сдвигается в лучшую сторону, и ничего постыдного тут, по его мнению, нет.
Здесь нет никакого ущерба для государства. Оно должно пойти навстречу гражданскому обществу, организовать такую синергию, какую мы бы хотели.
Пётр Горбунов
Организаторы фонда добавили, что уже активно работают в Шебекино и помогают местным жителям.
Штаб Захара Прилепина, писателя и общественного деятеля, открылся сегодня в Белгороде. Это уже 21-й штаб по всей стране: на Белгородчине организаторы планируют помогать нуждающимся, повышать уровень патриотизма и способствовать армии.