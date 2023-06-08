Росприроднадзор подал в суд на белгородской водоканал

Напомним, что ранее белгородский водоканал наказали за ситуацию с очистными в Таврово-6. Нарушения нашла прокуратура. Во время проверки правоохранители установили факт осуществления работ за пределами предоставленного земельного участка со стороны подрядной организации. Гендиректору Белоблводоканала было внесено представление.