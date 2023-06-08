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Росприроднадзор подал в суд на белгородской водоканал

8 июня 2023, 09:36
Фото: 1MI
Дело появилось на сайте Арбитражного суда Белгородской области 7 июня.

Центрально-чернозёмное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало в суд на ГУП «Белгородский областной водоканал». Дело касается экономических споров по гражданским правоотношениям. Подробности судебного разбирательства пока не известны.

Напомним, что ранее белгородский водоканал наказали за ситуацию с очистными в Таврово-6. Нарушения нашла прокуратура. Во время проверки правоохранители установили факт осуществления работ за пределами предоставленного земельного участка со стороны подрядной организации. Гендиректору Белоблводоканала было внесено представление.

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#Алина Харина#Суды#Водоканал#Росприроднадзор#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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