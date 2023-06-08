Ранним утром над Белгородом сработала система ПВО

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Сегодня, 8 июня, примерно в пять часов утра жители Белгорода и Белгородского района проснулись от громких звуков. Читатели Бел.Ру сразу после взрывов увидели следы на небе.
Через час губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил появившуюся ранее информацию, что над городом сработала система ПВО.
Над Белгородом сработала наша система ПВО по 2 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области