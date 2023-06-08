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Published Сегодня, 04:07

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Updated Сегодня, 04:09

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Ранним утром над Белгородом сработала система ПВО

8 июня 2023, 04:07
Фото: 1MI
Были сбиты две цели, сообщил глава региона.
Сюжет
Пво

Сегодня, 8 июня, примерно в пять часов утра жители Белгорода и Белгородского района проснулись от громких звуков. Читатели Бел.Ру сразу после взрывов увидели следы на небе.

Через час губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил появившуюся ранее информацию, что над городом сработала система ПВО.

Над Белгородом сработала наша система ПВО по 2 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородцы услышали взрывы в небе над городом
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#Александра Склярова#Пво#Система ПВО#Происшествия#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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